تنفيذاً لتوجيهات خالد بن حمد لتطوير منظومة العملالهيئة العامة للرياضة تشرح للأندية الإجراءات المستحدثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تنفيذاَ‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الخاصة‭ ‬باستمرار‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬عقدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لقاءً‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬بهدف‭ ‬شرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بإستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وجرى‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬تحدث‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬عن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمسألة‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأندية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سموه‭ ‬حريص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬للأندية‭ ‬للتطور‭ ‬والتقدم،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شرح‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬زيارات‭ ‬سموه‭ ‬للأندية،‭ ‬والتي‭ ‬تبعتها‭ ‬زيارات‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الأندية‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬وأشاد‭ ‬د‭. ‬عسكر‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جملة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والبرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬الإنجاز‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬السيدة‭ ‬دانة‭ ‬مظفر‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنشآت‭ ‬والمشاريع‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬تحدثت‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬الوطنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬إذ‭ ‬استعرضت‭ ‬برنامج‭ ‬تحويل‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المتكررة‭ ‬والبسيطة‭ ‬على‭ ‬الأندية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬الجهد‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬واختصار‭ ‬الوقت‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬ميزانيات‭ ‬محددة‭ ‬لكل‭ ‬ناد‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجاته‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬يستطيع‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬القيام‭ ‬بالصيانة‭ ‬البسيطة‭ ‬بشكل‭ ‬ذاتي،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬دانة‭ ‬مظفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬تم‭ ‬تقسيمها‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات،‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬مستفيضة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬وحجم‭ ‬منشآته‭ ‬وعمرها‭ ‬الافتراضي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال،‭ ‬تمكين‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الصيانة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانية‭ ‬الصيانة‭ ‬المتكررة‭ ‬المخصصة‭.‬

بدوره‭ ‬تطرق‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬سليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لمسألة‭ ‬تحويل‭ ‬أعمال‭ ‬مسك‭ ‬السجلات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وتحمل‭ ‬الأندية‭ ‬لمسؤولية‭ ‬مسك‭ ‬السجلات‭ ‬وتسجيل‭ ‬معاملاتها‭ ‬المالية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسليمها‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التدقيق،‭ ‬شارحاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬أبرز‭ ‬الضوابط‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬استعرضت‭ ‬وفاء‭ ‬عون‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضية،‭ ‬أهم‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استراتيجيات‭ ‬عمل‭ ‬الأندية‭ ‬متسقة‭ ‬معها،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬إطارها‭ ‬العام‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬مجتمع‭ ‬رياضي‭ ‬يسمو‭ ‬للاحترافية‭ ‬محققًا‭ ‬لإنجازات‭ ‬عالمية‭ ‬لجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاصمة‭ ‬للرياضة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشارت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والكوادر‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والحوكمة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الرياضية،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالميًا‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬الرياضية‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬وفاء‭ ‬عون‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬من‭ ‬الشراكة،‭ ‬مقدمةً‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬حول‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قدمت‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالحي‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والمنازعات‭ ‬الرياضية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬شرحاً‭ ‬لملخصات‭ ‬النظم‭ ‬الأساسية‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬والتي‭ ‬يتوجب‭ ‬توضيح‭ ‬بنودها‭ ‬القانونية‭ ‬للأندية‭.‬