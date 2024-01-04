Friday, 05 January 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنفيذاً لتوجيهات خالد بن حمد لتطوير منظومة العملالهيئة العامة للرياضة تشرح للأندية الإجراءات المستحدثة

1/4/2024 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تنفيذاَ‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الخاصة‭ ‬باستمرار‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬عقدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لقاءً‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬بهدف‭ ‬شرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بإستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وجرى‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬تحدث‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬عن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمسألة‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأندية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سموه‭ ‬حريص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬للأندية‭ ‬للتطور‭ ‬والتقدم،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شرح‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬زيارات‭ ‬سموه‭ ‬للأندية،‭ ‬والتي‭ ‬تبعتها‭ ‬زيارات‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الأندية‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬وأشاد‭ ‬د‭. ‬عسكر‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جملة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والبرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬الإنجاز‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬السيدة‭ ‬دانة‭ ‬مظفر‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنشآت‭ ‬والمشاريع‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬تحدثت‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬الوطنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬إذ‭ ‬استعرضت‭ ‬برنامج‭ ‬تحويل‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المتكررة‭ ‬والبسيطة‭ ‬على‭ ‬الأندية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬الجهد‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬واختصار‭ ‬الوقت‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬ميزانيات‭ ‬محددة‭ ‬لكل‭ ‬ناد‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجاته‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬يستطيع‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬القيام‭ ‬بالصيانة‭ ‬البسيطة‭ ‬بشكل‭ ‬ذاتي،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬دانة‭ ‬مظفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬تم‭ ‬تقسيمها‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات،‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬مستفيضة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬وحجم‭ ‬منشآته‭ ‬وعمرها‭ ‬الافتراضي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال،‭ ‬تمكين‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الصيانة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانية‭ ‬الصيانة‭ ‬المتكررة‭ ‬المخصصة‭.‬

بدوره‭ ‬تطرق‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬سليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لمسألة‭ ‬تحويل‭ ‬أعمال‭ ‬مسك‭ ‬السجلات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وتحمل‭ ‬الأندية‭ ‬لمسؤولية‭ ‬مسك‭ ‬السجلات‭ ‬وتسجيل‭ ‬معاملاتها‭ ‬المالية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسليمها‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التدقيق،‭ ‬شارحاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬أبرز‭ ‬الضوابط‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬استعرضت‭ ‬وفاء‭ ‬عون‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضية،‭ ‬أهم‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استراتيجيات‭ ‬عمل‭ ‬الأندية‭ ‬متسقة‭ ‬معها،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬إطارها‭ ‬العام‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬مجتمع‭ ‬رياضي‭ ‬يسمو‭ ‬للاحترافية‭ ‬محققًا‭ ‬لإنجازات‭ ‬عالمية‭ ‬لجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاصمة‭ ‬للرياضة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشارت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والكوادر‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والحوكمة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الرياضية،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالميًا‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬الرياضية‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬وفاء‭ ‬عون‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬من‭ ‬الشراكة،‭ ‬مقدمةً‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬حول‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قدمت‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالحي‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والمنازعات‭ ‬الرياضية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬شرحاً‭ ‬لملخصات‭ ‬النظم‭ ‬الأساسية‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬والتي‭ ‬يتوجب‭ ‬توضيح‭ ‬بنودها‭ ‬القانونية‭ ‬للأندية‭.‬

MENAFN04012024000055011008ID1107686723

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث