الحايكي: إصابة العضلة الضامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كشف صانع ألعاب طائرة الأهلي حسين الحايكي أنّ عدم وجوده في التشكيل الأساس في مباراة فريقه الأخيرة أمام دار كليب يعود إلى الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة والتي تعرض إليها في لقاء النصر.
وقال الحايكي: أنه خلال النقاط القليلة التي شارك فيها خلال المباراة لم يشعر بأيّ ألم، وأنه يستعد للعودة إلى المشاركة الرسمية ابتداء من انطلاق منافسات السداسي الثاني من دوري عيسى بن راشد وهذا بطبيعة الحال وفق رؤية المدرب الأرجنتيني إليقيتا.
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