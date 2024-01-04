الحايكي: إصابة العضلة الضامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ ‬أنّ‭ ‬عدم‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضامة‭ ‬والتي‭ ‬تعرض‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬النصر‭.‬

وقال‭ ‬الحايكي‭: ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬النقاط‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بأيّ‭ ‬ألم،‭ ‬وأنه‭ ‬يستعد‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬الرسمية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬السداسي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬وهذا‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭.‬