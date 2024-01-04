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الشباب يستثمر سوء حال التضامن.. وعودة الدير تربك البسيتين

1/4/2024 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

استثمر‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الحالة‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬قوامه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬25‭-‬23‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭(‬1‭) ‬وسامي‭ ‬سويد‭(‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬للتضامن‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬رغبة‭ ‬الفوز‭ ‬حاضرة‭ ‬لدى‭ ‬لاعبي‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لاعبوه‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬فإن‭ ‬لاعبي‭ ‬التضامن‭ ‬تسابقوا‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬أخطاء‭ ‬متتالية،‭ ‬فغاب‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أفرادا‭ ‬وجماعات،‭ ‬وعادت‭ ‬عناصر‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬التضامن
في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬وتقدمت‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬18‭-‬16‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يتخلصوا‭ ‬من‭ ‬عدوى‭ ‬أخطائهم‭ ‬التي‭ ‬كلفتهم‭ ‬الكثير‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬شكلت‭ ‬عودة‭ ‬الدير‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ربكة‭ ‬للبسيتين‭ ‬ليذيق‭ ‬الديريون‭ ‬جارهم‭ ‬خسارة‭ ‬أولية‭ ‬مستحقة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬11‭-‬25،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬26-24‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ (‬1‭) ‬ومنصور‭ ‬علي‭ (‬2‭) ‬ليحصل‭ ‬الدير‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ8‭.‬

وكان‭ ‬البسيتين‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬مثاليا،‭ ‬ولكنه‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأشواط‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬الدير‭ ‬بحماسة‭ ‬ومعنويات‭ ‬عالية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬البسيتين‭ ‬كيف‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭.‬

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