الشباب يستثمر سوء حال التضامن.. وعودة الدير تربك البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
استثمر فريق الشباب الحالة غير المتوقعة التي كان عليها فريق التضامن ليحقق فوزا مهما قوامه ثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-21، 25-14، 25-23 في مباراة الجولة الرابعة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة التي أقيمت في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقادها الدوليان علي كاظم(1) وسامي سويد(2)، ليرفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط مقابل 5 نقاط للتضامن.
في الوقت الذي كانت رغبة الفوز حاضرة لدى لاعبي الشباب عبر الفاعلية الهجومية التي قدمها لاعبوه دون استثناء، فإن لاعبي التضامن تسابقوا إلى ارتكاب أخطاء متتالية، فغاب التضامن في المباراة أفرادا وجماعات، وعادت عناصر يونس الهدار مدرب التضامن
في الشوط الثالث وتقدمت في النتيجة 18-16 إلا أنهم لم يتخلصوا من عدوى أخطائهم التي كلفتهم الكثير.
وفي المباراة الثانية شكلت عودة الدير ابتداء من الشوط الثاني ربكة للبسيتين ليذيق الديريون جارهم خسارة أولية مستحقة بثلاثة أشواط مقابل شوط 11-25، 25-20، 25-18، 26-24 في اللقاء الذي قاده الدولي أحمد السماهيجي (1) ومنصور علي (2) ليحصل الدير على أول ثلاث نقاط، وبقي البسيتين على نقاطه الـ8.
وكان البسيتين قد قدم شوطا أوليا مثاليا، ولكنه تراجع في الثلاثة الأشواط الأخيرة التي خاضها الدير بحماسة ومعنويات عالية، في الوقت الذي لم يعرف البسيتين كيف يرجع إلى الأجواء.
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