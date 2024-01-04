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الجولة (4) من دوري الاتحاد للكرة الطائرةالمعامير واتحاد الريف أمام عالي وبني جمرة

1/4/2024 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬عالي‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬ويتقابل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ (‬بلا‭ ‬رصيد‭) ‬مع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساء‭.‬


المعامير‭ ‬ x ‭ ‬عالي

تدخل‭ ‬عناصر‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تذوقت‭ ‬انتصارها‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬الذي‭ ‬كسرت‭ ‬به‭ ‬وتيرة‭ ‬الخسائر‭ ‬والأداء‭ ‬المتذبذب،‭ ‬ويحدوها‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الميدان‭ ‬له‭ ‬حكمته،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عناصر‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬عالي‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬عريض‭ ‬ومهم‭ ‬على‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬معنوياتها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالتفريط‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬المعامير،‭ ‬وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وصبت‭ ‬نتيجته‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬للمعامير‭.‬

اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ x ‭ ‬بني‭ ‬جمرة

في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬عالي،‭ ‬وتريد‭ ‬عناصره‭ ‬ومن‭ ‬قبلهم‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬التعطل‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬يقال‭ ‬بشأن‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬المطالبة‭ ‬عناصره‭ ‬بالأداء‭ ‬لا‭ ‬غير‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حداثة‭ ‬السن‭ ‬ونقص‭ ‬التجربة،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬طعما‭ ‬للفوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وفاز‭ ‬به‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

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