الجولة (4) من دوري الاتحاد للكرة الطائرةالمعامير واتحاد الريف أمام عالي وبني جمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تقام اليوم مباراتان في ختام الجولة الرابعة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، يلعب في المباراة الأولى فريق المعامير (3 نقاط) مع عالي (7 نقاط) في الساعة 6.00 مساء، ويتقابل في المباراة الثانية فريق اتحاد الريف (بلا رصيد) مع بني جمرة (7 نقاط) في الساعة 7.30 مساء.
المعامير x عالي
تدخل عناصر محمد جلال مدرب المعامير المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن تذوقت انتصارها الأول أمام الدير الذي كسرت به وتيرة الخسائر والأداء المتذبذب، ويحدوها الأمل في هذا المساء على الرغم من صعوبة المهمة إلا أنّ الميدان له حكمته، وفي الوقت نفسه عناصر حسين محفوظ مدرب عالي هي الأخرى قادمة من انتصار عريض ومهم على منافس قوي ممثلا في بني جمرة، ومن المؤكد أنّ معنوياتها لن تسمح لها بالتفريط في نقاط المعامير، وسبق للفريقين أن التقيا في دوري عيسى بن راشد العام وصبت نتيجته في صالح عالي بثلاثة أشواط مقابل شوط للمعامير.
اتحاد الريف x بني جمرة
في هذا اللقاء ينتظر أن يأتي من جانب واحد، ويصب في صالح بني جمرة القادم من خسارة أمام عالي، وتريد عناصره ومن قبلهم مدرب الفريق محمد جابر العودة سريعا إلى نغمة الانتصار من جديد بعد التعطل عند محطة الجولة الثالثة.
ليس هناك من جديد يقال بشأن فريق اتحاد الريف المطالبة عناصره بالأداء لا غير وتقليل الأخطاء في ظل حداثة السن ونقص التجربة، وهو الذي لم يعرف في هذا الموسم طعما للفوز حتى الآن، وسبق للفريقين أن تقابلا في دوري عيسى بن راشد العام وفاز به بني جمرة بثلاثية نظيفة.
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