رسالة ((كاكاروتو)) لجماهير ولاعبي دار كليب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
وجه البرازيلي «كاكاروتو» مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي دار كليب رسالة لجماهير فريقه قال فيها: أود أن أشكر جماهير النادي التي تقدم الدعم الدائم لعملي واللاعبين على تفانيهم خلال منافسات الجولة الأولى من سداسيات دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.
وعن مباراة القمة التي جمعت فريقه مع الأهلي قال مدرب دار كليب: لقد فزنا بالأمس في مباراة وصفها بالصعبة للغاية، إنها دائما لقاءات الفريقين الكلاسيكية، وأود أن أهنئ فريق الأهلي على الموسم الممتاز الذي قدمه في هذه الجولة الأولى من المنافسة، كما أهنئ فريقي الذي يعاني من الإصابات والغيابات التي لا يمكننا السيطرة عليها.
وتابع قائلا ضمن السياق السابق: اتبع فريقنا في المباراة استراتيجية واضحة 100 % وحققنا نجاحا في التبديلات، وساعدنا اللاعبون المتواجدون على مقاعد البدلاء كثيرا، أما بشأن مشاركة المحترف كايو في المباراة فكان الهدف منها منحه إيقاع المباراة فضلا عن خلق القلق لدى الأهلي لأنهم يجهلونه وهذا أعطانا ميزة معينة في بعض الأحيان.
ولفت كاكاروتو إلى أنهم احتفلوا بالأمس، ولكن اليوم بدءوا في التحضير للمباراة القادمة والتي ستكون بالتأكيد مباراة أخرى صعبة للغاية بحسب وصفها وستكون أمام فريق النجمة.
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