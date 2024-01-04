رسالة ((كاكاروتو)) لجماهير ولاعبي دار كليب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وجه‭ ‬البرازيلي‭ ‬‮«‬كاكاروتو‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬رسالة‭ ‬لجماهير‭ ‬فريقه‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬الدائم‭ ‬لعملي‭ ‬واللاعبين‭ ‬على‭ ‬تفانيهم‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سداسيات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وعن‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭: ‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬بالأمس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وصفها‭ ‬بالصعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬إنها‭ ‬دائما‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريقين‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الموسم‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬كما‭ ‬أهنئ‭ ‬فريقي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬والغيابات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬ضمن‭ ‬السياق‭ ‬السابق‭: ‬اتبع‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬وحققنا‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬التبديلات،‭ ‬وساعدنا‭ ‬اللاعبون‭ ‬المتواجدون‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬كثيرا،‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬مشاركة‭ ‬المحترف‭ ‬كايو‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬فكان‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬منحه‭ ‬إيقاع‭ ‬المباراة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خلق‭ ‬القلق‭ ‬لدى‭ ‬الأهلي‭ ‬لأنهم‭ ‬يجهلونه‭ ‬وهذا‭ ‬أعطانا‭ ‬ميزة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬

ولفت‭ ‬كاكاروتو‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬احتفلوا‭ ‬بالأمس،‭ ‬ولكن‭ ‬اليوم‭ ‬بدءوا‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬للمباراة‭ ‬القادمة‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬بحسب‭ ‬وصفها‭ ‬وستكون‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭.‬