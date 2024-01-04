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إجراء الفحص البيطري للسباقات الدولية والمحليةالأنظار شاخصة نحو انطلاق بطولة خالد بن حمد لسباق القدرة

1/4/2024 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬نحو‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬بإقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬وسباق‭ ‬للأنجال‭.‬

وستشهد‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬اليوم‭ ‬تنظيم‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬و100‭ ‬كم،‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم،‭ ‬والسباقات‭ ‬المحلية‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬و80‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬الأنجال‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬60‭ ‬كم‭.‬

وأقيم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬للسباقات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬القدرة‭ ‬بإشراف‭ ‬لجنتي‭ ‬التحكيم‭ ‬والبيطرة‭ ‬وسط‭ ‬تنظيم‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬فحص‭ ‬الجياد‭ ‬وترقيمها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬وزن‭ ‬الفرسان‭.‬

وتحولت‭ ‬القرية‭ ‬إلى‭ ‬خلية‭ ‬نحل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬واللجان‭ ‬المختلفة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬أقيم‭ ‬للسباقات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬وهي‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬و100‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬الأنجال‭ ‬لمسافة‭ ‬60‭ ‬كم‭ ‬والسباقين‭ ‬الدوليين‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬و120‭ ‬كم‭.‬

وأشادت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بتعاون‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬التعليمات‭ ‬وتطبيقها‭ ‬بحذافيرها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلاسة‭ ‬الفحص‭.‬

سباق‭ ‬الأنجال‭.. ‬امتداد‭ ‬ودعم

ويأتي‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬الانجال‭ ‬ليكون‭ ‬امتداد‭ ‬للنجاحات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السباقات‭ ‬الماضية‭ ‬دعما‭ ‬للفئة‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬ليكونوا‭ ‬نواة‭ ‬مستقبل‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتأهيل‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬ودعمهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭.‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬سباق‭ ‬الأنجال‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السباقات‭ ‬الماضية‭.‬


مراحل‭ ‬السباقات

وستقام‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

· ‭ ‬سباق‭ ‬40‭ ‬كم‭: ‬مرحلة‭ ‬واحدة‭ ‬للون‭ ‬الأحمر‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭.‬

· ‭ ‬سباق‭ ‬80‭ ‬كم‭: ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬لون‭ ‬أحمر‭) ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬المرحلتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ (‬لون‭ ‬أصفر‭) ‬لمسافة‭ ‬20‭ ‬كم‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭.‬

‭ ‬ · سباق‭ ‬100‭ ‬كم‭: ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬لون‭ ‬أحمر‭) ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ (‬لون‭ ‬أزرق‭) ‬لمسافة‭ ‬30‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ (‬لون‭ ‬أخضر‭) ‬لمسافة‭ ‬30‭ ‬كم‭.‬

· ‭ ‬سباق‭ ‬120‭ ‬كم‭: ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬لون‭ ‬أحمر‭) ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ (‬لون‭ ‬أزرق‭) ‬لمسافة‭ ‬30‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ (‬لون‭ ‬أخضر‭) ‬لمسافة‭ ‬30‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ (‬لون‭ ‬أصفر‭) ‬لمسافة‭ ‬20كم‭.‬

أهداف‭ ‬متعددة

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬والاسطبلات‭ ‬لديها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬لتحقيقها‭ ‬في‭ ‬السباقات،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السباقات‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬اليوم‭.‬

فارس‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجاهزية‭ ‬اكتملت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬سنشارك‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬سباقات‭ ‬اليوم،‭ ‬ولدينا‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقها،‭ ‬وسيكون‭ ‬هدفنا‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بتحقيق‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬سباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬الدولي‭ ‬سيكون‭ ‬مفتوحا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬والجميع‭ ‬سيسعى‭ ‬للصدارة‭ ‬ولكننا‭ ‬سندخل‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

أما‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬فأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬التأهيلية‭ ‬تعتبر‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أنها‭ ‬مؤهلة‭ ‬لبطولات‭ ‬قادمة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيكون‭ ‬حاضرا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬عدة‭ ‬فرسان‭ ‬لديهم‭ ‬امكانيات‭ ‬عالية‭ ‬وقادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي،‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وقال‭ ‬الفارس‭ ‬زهير‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ N 13‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬اليوم‭ ‬ولكن‭ ‬الفرسان‭ ‬سيطبقون‭ ‬تعليمات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬فنية‭ ‬محكمة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬نستهدف‭ ‬اجتياز‭ ‬السباقات‭ ‬بنجاح‭ ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بزملائي‭ ‬الفرسان‭ ‬وأتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وأتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬السباقات‭ ‬اليوم‭ ‬مثيرة‭ ‬وقوية‮»‬‭.‬


غدا‭ ‬سباق‭ ‬الاسطبلات‭ ‬الخاصة

وسيقام‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬سباق‭ ‬الاسطبلات‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وذلك‭ ‬مسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭.‬

وسيقام‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الإسطبلات‭ ‬الخاصة‭.‬

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