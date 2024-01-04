جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024((20 عاما من صنع التاريخ)) للسباق التاريخي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الاحتفال بالذكرى العشرين لسباقات الفورمولا 1 في البحرين من 29 فبراير حتى 2 مارس
الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا 1 وتنطلق يوم السبت لأول مرة على الإطلاق
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أمس آخر الاستعدادات لاستضافة سباق الفورمولا 1جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024، السباق التاريخي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لاستضافة سباقات الفورمولا 1 في مملكة البحرين.
وسينطلق السباق التاريخي في الفترة من 29 فبراير حتى 2 مارس المقبل، وذلك كجولة افتتاحية لموسم الفورمولا 1 2024، مع إعلان شعار السباق تحت مسمى «20 عاما من صنع التاريخ»، حيث ستكون عطلة نهاية أسبوع مليئة بإثارة السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية العائلية.
تم الكشف عن هذه التفاصيل في حفل الاطلاق الرسمي في مجمع الأفنيوز بتنظيم من حلبة البحرين الدولية، حيث تحدث كل من فاطمة جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، والقبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج.
كما تم بث فيديو قصير لكل من الرئيس التنفيذي للفورمولا وان ستيفانو دومينيكالي ونجم فريق ماكلارين لاندو نوريس في حفل الاطلاق، إلى جانب معلق الفورمولا وان الأسطوري ديفيد كروفت والمقدم عمران العرادي.
من المقرر أن ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان المرتقب كجولة أولى افتتاحية لبطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2024، إلى جانب كونه أول سباق ليلي ينطلق يوم السبت في البحرين، مما يجعل السباق أكثر إثارة ضمن احتفالات نهاية الأسبوع في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط».
ومن المقرر أن تستضيف حلبة البحرين الدولية أيضًا التجارب الحرة الرسمية ما قبل انطلاق الموسم مدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من 21 إلى 23 فبراير.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة: «إنه يوم مميز على أجندة الفعاليات في مملكة البحرين، ليس الرياضية فقط، بل السياحية والترفيهية أيضاً، ولا شك أن إطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024 يؤكد مرة أخرى على ريادة المملكة في احتضان سباقات الفورمولا 1. ومنذ عام 2004، تم ترسيخ مكانة المملكة على خريطة السياحة الرياضية العالمية، ولفت الأنظار إلى البحرين كوجهة رائدة على هذه الخارطة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وكل ذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وأكدت الصيرفي أن تأثير الفورمولا 1 استثنائي على قطاع السياحة، ففي عام 2022، شهدنا حضوراً لافتاً بلغ 98 ألف شخصاً في جميع أيام السباق و35 ألفاً في يوم السباق وحده. وفي عام 2023، ارتفعت هذه الأرقام بشكل أكبر، حيث وصلت إلى 99,500 في إجمالي أيام السباق و36,000 في يوم السباق نفسه.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأحداث الكبرى في مملكة البحرين لا تقدم تجربة مباشرة لسباق الفورمولا 1 فحسب، بل تخلق أيضًا بيئة مواتية للزوار ليشهدوا النجاح المذهل، وإضافة إلى الإثارة والتشويق التي يشهدها السباق، تمثل هذه الفعاليات فرصة ذهبية لإظهار التكامل السلس والتطور المستمر لقطاع السياحة في المملكة، وتقدم للعالم مجموعة مناطق الجذب السياحي، إلى جانب المرافق ذات المستوى العالمي.
وأعربت الوزيرة الصيرفي عن الامتنان الكبير لطيران الخليج، إلى جانب جميع الشركاء، لجهودهم الترويجية المتفانية، والتنسيق في تنظيم الأنشطة والحملات التسويقية ذات الصلة، والتعاون في تقديم عروض تنافسية، ودعت الجميع من داخل وخارج مملكة البحرين لحضور سباق الفورمولا 1، والتمتع بالأجواء الفريدة للموسم الافتتاحي في المملكة، والمشاركة في مختلف الفعاليات الترفيهية الموازية التي ستقام خلال هذه الفترة.
«20 عاماً من صنع التاريخ»
وخلال حفل الاطلاق تم الكشف عن الشعار الرسمي لسباق هذا العام «20 عامًا من صنع التاريخ»، حيث يسلط الضوء على مكانة سباق جائزة البحرين الكبرى اليوم باعتباره سباقاً رائدًا ومفضلًا لدى الجماهير في تقويم الفورمولا وان.
وأكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: «إن فكرة السباق الكلاسيكي الحديث تعكس حقيقة أن حلبة البحرين الدولية تعتبر حلبة حديثة ولكن بنفس الوقت صنعت 20 عامًا من تاريخ الفورمولا وان في الشرق الأوسط، وهو ما نفخر به حقًا. أعتقد أن هناك العديد من جماهيرنا الذين قد يجدون صعوبة في تصديق انطلاق سباقنا العشرين، حيث يُنظر إلينا على أننا أحد سباقات الجائزة الكبرى «الجديدة». ومع ذلك، يشرفنا أن نكون من بين الأوائل في جيل الحلبات الحديثة، والأولى في الشرق الأوسط، وقد أتيحت لنا الفرصة للمساهمة في صنع 20 عامًا من تراث سباقات الفورمولا وان.
وأضاف سلمان بن عيسى: لقد أعددنا جدول حافل بالفعاليات والترفيه العائلي لجائزة البحرين الكبرى 2024، وبالطبع سوف تكون هناك فعاليات مخصصة لجميع أفراد العائلة، والكثير من المفاجآت لإبقاء جماهيرنا في قمة الاستمتاع ضمن الفعاليات التي تقام خارج وداخل المضمار.
إن الضجة الذي تحيط بسباق هذا العام كبيرة بالفعل، حيث يرغب جماهيرنا في جميع أنحاء العالم للقدوم إلى البحرين لحضور السباق الأول لموسم 2024 والاحتفال بالذكرى العشرين لاستضافتنا لسباقات الفورمولا وان، ومع نفاد تذاكر السباق في وقت قياسي العام الماضي، نتوقع نفاد التذاكر لهذا العام، لذا نحث جماهيرنا على حجز تذاكرهم في أقرب وقت ممكن.
الكشف عن سيارات الفورمولا 1
كما كشف الشيخ سلمان والقبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج عن سيارات العرض الخاصة بسباقات الفورمولا وان لعامي 2004 و2024 خلال حفل الإطلاق.
سيتم أيضًا عرض هذه السيارات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة في الفترة التي تسبق سباق الجائزة الكبرى، كجزء من الحملة الترويجية التي تنظمها حلبة البحرين الدولية لإضفاء مزيد من الإثارة حتى انطلاق السباق التاريخي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، القبطان وليد العلوي: تسعدنا الرعاية الرئيسية مجدداً لهذا الحدث الدولي الأبرز لرياضة سباق السيارات، ومع إكمال العشرين عاماً لاستضافة البحرين لهذا السباق العالمي، نحتفي بالنجاح الذي حققه هذا السباق على الصعيدين الاجتماعي والرياضي بمشاركة ودعم محبي ومتابعي هذه الرياضة في مملكة البحرين والزوار القادمين من مختلف بقاع العالم. يرتبط قطاع الطيران برياضة سباق السيارات ارتباطاً وثيقاً، حيث يشترك الاثنان بحرصهما على استخدام التقنيات المتطورة والحديثة في مجالات تتطلب دقة وسرعة الأداء.
وأضاف قائلاً: بصفتها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، يمتد هذا التعاون ليشمل شراكة طيران الخليج الاستراتيجية مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض وحلبة البحرين الدولية، وتوحيد الجهود المشتركة الرامية إلى جذب السياح والاستثمارات وتعزيز الأعمال التجارية الدولية في مملكة البحرين للنهوض بالاقتصاد الوطني وإبراز الوجه المشرق للمملكة بجانب الترويج لها كوجهة سياحية، رياضية وتجارية وذلك من خلال استضافة الفعاليات المتنوعة. تتشرف شركة طيران الخليج برعاية سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، وترجو لجمهور هذه السباقات في مملكة البحرين والزوار القادمين قضاء أوقات ممتعة في ربوع المملكة وتتمنى لهم متابعة شيقة لهذا الحدث التاريخي الأبرز في عالم سباق السيارات.
انطلاق التجارب الحرة للفورمولا 1
كما تستضيف حلبة البحرين الدولية التجارب الحرة قبل انطلاق موسم الفورمولا وان في الفترة من 21 إلى 23 فبراير في حلبة البحرين الدولية.
ستكون الأيام الثلاثة للتجارب على المضمار هي الفرصة الوحيدة لفرق الفورمولا وان والسائقين لاختبار سياراتهم قبل انطلاق الموسم الجديد 2024 لهذا العام، والتي ستنطلق بعد أسبوع واحد فقط من التجارب.
ستعلن حلبة البحرين الدولية مزيدا من التفاصيل قريبا عن حضور الجماهير للتجارب ودخولهم الى الحلبة لإلقاء نظرة على السيارات الجديدة وأبطال الفورمولا وان أثناء التجارب.
أصبحت البحرين المكان المثالي للفورمولا وان لإجراء التجارب الحرة ما قبل الموسم، حيث تتمكن الفرق من الحصول على أقصى وقت على مضمار حلبة البحرين الدولية الذي يبلغ طوله 5.412 كيلومترات. سيكون هذا العام الرابع على التوالي الذي تنطلق فيه التجارب الحرة الرسمية للبطولة العالمية في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط».
قاعات الشركات محجوزة بالكامل
أعلن سلمان بن عيسى بالأمس أن قاعات الشركات في الحلبة قد بيعت بالكامل لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لهذا العام.
كما أشاد سلمان بن عيسى بالإقبال الكبير على العروض المبكرة لتذاكر جائزة البحرين الكبرى، وبعد إعلان نفاد التذاكر بالكامل لسباق العام الماضي، يتوقع نفادها لهذا العام أيضا.
وسلط سلمان بن عيسى الضوء على الاهتمام الكبير لعشاق الفورمولا وان القادمين إلى البحرين من الخارج، حيث استضاف سباق الجائزة الكبرى العام الماضي أكثر من 10 آلاف مشجع دولي حضروا الى البحرين من جميع أنحاء العالم، وهو أكبر عدد على الإطلاق في تاريخ بطولة الفورمولا وان في البحرين.
إثارة السباقات الدولية المساندة
سيكون سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024 السباق السادس التي تتشرف فيه البحرين باستضافة الجولة الافتتاحية لبطولة الفورمولا وان، وعلى هامشه تنطلق عدد من السباقات المساندة وأبرزها بطولة الفورمولا 2 وبطولة الفورمولا 3 في جولتهما الافتتاحية كذلك.
ومن المقرر أيضًا انطلاق بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط التي تعتبر حلبة البحرين الدولية موطنا لها، وذلك في جولتها الخامسة ما قبل الختامية لموسمها، حيث سيتنافس نخبة من السائقين من جميع أنحاء العالم في سيارات بورش 992 جي تي 3 المتطابقة.
الترفيه العائلي في السباق التاريخي
جريًا على عادتها أعلنت حلبة البحرين الدولية جدول برامجها الترفيهية العائلية المتجددة في كل نسخة من سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان.
وسيكون افراد العائلة على موعد ممتع مع الشخصيات المحبوبة من برامج «نيكولودين» الذين يلتقون في عروض مسرحية أبطالها الشخصيات المفضلة لدى الأطفال من امثال دورا وسبونج بوب، باو باترول وشيمر وشين.
وعلى امتداد الايام الثلاثة للسباق تكتظ المنطقة الترفيهية بالعديد من الفعاليات العائلية التي تشمل عروض السيرك المدهشة والفرق المتجولة، والعروض المسرحية، وألعاب الكرنفال، وغيرها من الفعاليات الممتعة لجميع أفراد العائلة.
ومن بين أبرزها الفرق الترفيهية فرقة باقليا، فرقة باتاكودا، فرقة تيك توك، عروض ستيف ويلزو جاغلنغ دوم.
علاوة على ذلك، يمكن للجماهير الاستمتاع بالعجلة الدوارة العملاقة، إحدى الألعاب المفضلة لجماهيرنا.
«نزار جناحي» المشجع المميز
كشفت حلبة البحرين الدولية وطيران الخليج خلال حفل الإطلاق بالأمس أنه تم اختيار نزار جناحي كفائز في مسابقة البحث عن المشجع المميز لجائزة البحرين الكبرى.
وفاز فيديو نزار، من بين الكثير من المشاركات من جماهيرنا من جميع الأعمار والجنسيات الذين تنافسوا على فرصة الحصول على لقب «المشجع المميز» لسباق جائزة البحرين الكبرى والذي ربح الكثير من الهدايا المميزة التي لا تقدر بثمن.
كما حصل كل من المتأهلين للتصفيات النهائية على جوائز قيمة، مثل رحلات مقدمة من طيران الخليج، ولوحات أرقام موقعة من سائقي الفورمولا وان، وغيرها من الهدايا المميزة.
استمرار الاحتفال بنهاية الأسبوع
تدعو حلبة البحرين الدولية جماهيرها وعشاق الفورمولا وان لحضور الفعاليات الترفيهية المصاحبة لإطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024، والتي تستمر يومين متواصلين من المتعة وإثارة الفعاليات للجميع وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و6 يناير من الساعة 10 صباحا حتى 11 مساء في مجمع الأفنيوز.
حيث ستتوافر عدد من الفعاليات أبرزها ألعاب محاكاة سباق الفورمولا وان، ومنطقة ألعاب للأطفال، فناني البالون، والحناء، والرسم على الوجوه للأطفال، وغير ذلك الكثير، والجميع مدعو للحضور والاستمتاع بالفعاليات.
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