جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024((20 عاما من صنع التاريخ)) للسباق التاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الاحتفال بالذكرى العشرين لسباقات الفورمولا 1 في البحرين من 29 فبراير حتى 2 مارس

الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا 1 وتنطلق يوم السبت لأول مرة على الإطلاق







أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستضافة‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وسينطلق‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬كجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لموسم‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬شعار‭ ‬السباق‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬20‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬مليئة‭ ‬بإثارة‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭.‬

تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فاطمة‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والقبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بث‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي‭ ‬ونجم‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاطلاق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬معلق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬الأسطوري‭ ‬ديفيد‭ ‬كروفت‭ ‬والمقدم‭ ‬عمران‭ ‬العرادي‭.‬





من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬المرتقب‭ ‬كجولة‭ ‬أولى‭ ‬افتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لموسم‭ ‬2024،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬ليلي‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬السباق‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أيضًا‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الرسمية‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬فبراير‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ليس‭ ‬الرياضية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية‭ ‬أيضاً،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا1‭ ‬2024‭ ‬يؤكد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭. ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬تم‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬ولفت‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخارطة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجها،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬تأثير‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬استثنائي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬شهدنا‭ ‬حضوراً‭ ‬لافتاً‭ ‬بلغ‭ ‬98‭ ‬ألف‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أيام‭ ‬السباق‭ ‬و35‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬وحده‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ارتفعت‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬99,500‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬أيام‭ ‬السباق‭ ‬و36‭,‬000‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬نفسه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬مباشرة‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تخلق‭ ‬أيضًا‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للزوار‭ ‬ليشهدوا‭ ‬النجاح‭ ‬المذهل،‭ ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬السباق،‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لإظهار‭ ‬التكامل‭ ‬السلس‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتقدم‭ ‬للعالم‭ ‬مجموعة‭ ‬مناطق‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المرافق‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وأعربت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الصيرفي‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬الكبير‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء،‭ ‬لجهودهم‭ ‬الترويجية‭ ‬المتفانية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والحملات‭ ‬التسويقية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تنافسية،‭ ‬ودعت‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1،‭ ‬والتمتع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الفريدة‭ ‬للموسم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬الموازية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬

‮«‬20‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬التاريخ‮»‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الاطلاق‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الشعار‭ ‬الرسمي‭ ‬لسباق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬20‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬اليوم‭ ‬باعتباره‭ ‬سباقاً‭ ‬رائدًا‭ ‬ومفضلًا‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬فكرة‭ ‬السباق‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬الحديث‭ ‬تعكس‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬تعتبر‭ ‬حلبة‭ ‬حديثة‭ ‬ولكن‭ ‬بنفس‭ ‬الوقت‭ ‬صنعت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬حقًا‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تصديق‭ ‬انطلاق‭ ‬سباقنا‭ ‬العشرين،‭ ‬حيث‭ ‬يُنظر‭ ‬إلينا‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬أحد‭ ‬سباقات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬الجديدة‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬الحلبات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والأولى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬تراث‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭.‬

وأضاف‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭: ‬لقد‭ ‬أعددنا‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالفعاليات‭ ‬والترفيه‭ ‬العائلي‭ ‬لجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬2024،‭ ‬وبالطبع‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬فعاليات‭ ‬مخصصة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭ ‬لإبقاء‭ ‬جماهيرنا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬ضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خارج‭ ‬وداخل‭ ‬المضمار‭.‬

إن‭ ‬الضجة‭ ‬الذي‭ ‬تحيط‭ ‬بسباق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كبيرة‭ ‬بالفعل،‭ ‬حيث‭ ‬يرغب‭ ‬جماهيرنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للقدوم‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لاستضافتنا‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬ومع‭ ‬نفاد‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬نتوقع‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬لذا‭ ‬نحث‭ ‬جماهيرنا‭ ‬على‭ ‬حجز‭ ‬تذاكرهم‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

الكشف‭ ‬عن‭ ‬سيارات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1

كما‭ ‬كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬والقبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬سيارات‭ ‬العرض‭ ‬الخاصة‭ ‬بسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعامي‭ ‬2004‭ ‬و2024‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭.‬

سيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لإضفاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬حتى‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭: ‬تسعدنا‭ ‬الرعاية‭ ‬الرئيسية‭ ‬مجدداً‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الأبرز‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬ومع‭ ‬إكمال‭ ‬العشرين‭ ‬عاماً‭ ‬لاستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي،‭ ‬نحتفي‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرياضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬ودعم‭ ‬محبي‭ ‬ومتابعي‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والزوار‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم‭. ‬يرتبط‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬برياضة‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً،‭ ‬حيث‭ ‬يشترك‭ ‬الاثنان‭ ‬بحرصهما‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬والحديثة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تتطلب‭ ‬دقة‭ ‬وسرعة‭ ‬الأداء‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬بصفتها‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ليشمل‭ ‬شراكة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬السياح‭ ‬والاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وإبراز‭ ‬الوجه‭ ‬المشرق‭ ‬للمملكة‭ ‬بجانب‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية،‭ ‬رياضية‭ ‬وتجارية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭. ‬تتشرف‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬برعاية‭ ‬سباقات‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬1،‭ ‬وترجو‭ ‬لجمهور‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والزوار‭ ‬القادمين‭ ‬قضاء‭ ‬أوقات‭ ‬ممتعة‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬المملكة‭ ‬وتتمنى‭ ‬لهم‭ ‬متابعة‭ ‬شيقة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭.‬

انطلاق‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬للفورمولا‭ ‬1

كما‭ ‬تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

ستكون‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬للتجارب‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬هي‭ ‬الفرصة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لفرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬والسائقين‭ ‬لاختبار‭ ‬سياراتهم‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التجارب‭.‬

ستعلن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬للتجارب‭ ‬ودخولهم‭ ‬الى‭ ‬الحلبة‭ ‬لإلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬وأبطال‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬أثناء‭ ‬التجارب‭.‬

أصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬المكان‭ ‬المثالي‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لإجراء‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬تتمكن‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬5‭.‬412‭ ‬كيلومترات‭. ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬فيه‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الرسمية‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

قاعات‭ ‬الشركات‭ ‬محجوزة‭ ‬بالكامل

أعلن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بالأمس‭ ‬أن‭ ‬قاعات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬قد‭ ‬بيعت‭ ‬بالكامل‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬لتذاكر‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى،‭ ‬وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬بالكامل‭ ‬لسباق‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬يتوقع‭ ‬نفادها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬أيضا‭.‬

وسلط‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬لعشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬حيث‭ ‬استضاف‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مشجع‭ ‬دولي‭ ‬حضروا‭ ‬الى‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

إثارة‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬المساندة

سيكون‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬السباق‭ ‬السادس‭ ‬التي‭ ‬تتشرف‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬وعلى‭ ‬هامشه‭ ‬تنطلق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المساندة‭ ‬وأبرزها‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬2‭ ‬وبطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬جولتهما‭ ‬الافتتاحية‭ ‬كذلك‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطنا‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬الخامسة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الختامية‭ ‬لموسمها،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬بورش‭ ‬992‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬المتطابقة‭.‬

الترفيه‭ ‬العائلي‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬التاريخي

جريًا‭ ‬على‭ ‬عادتها‭ ‬أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جدول‭ ‬برامجها‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭.‬‮

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وسيكون‭ ‬افراد‭ ‬العائلة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬ممتع‭ ‬مع‭ ‬الشخصيات‭ ‬المحبوبة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬نيكولودين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يلتقون‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬مسرحية‭ ‬أبطالها‭ ‬الشخصيات‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬امثال‭ ‬دورا‭ ‬وسبونج‭ ‬بوب،‭ ‬باو‭ ‬باترول‭ ‬وشيمر‭ ‬وشين‭.‬

وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬الايام‭ ‬الثلاثة‭ ‬للسباق‭ ‬تكتظ‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬عروض‭ ‬السيرك‭ ‬المدهشة‭ ‬والفرق‭ ‬المتجولة،‭ ‬والعروض‭ ‬المسرحية،‭ ‬وألعاب‭ ‬الكرنفال،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الممتعة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرزها‭ ‬الفرق‭ ‬الترفيهية‭ ‬فرقة‭ ‬باقليا،‭ ‬فرقة‭ ‬باتاكودا،‭ ‬فرقة‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬عروض‭ ‬ستيف‭ ‬ويلزو‭ ‬جاغلنغ‭ ‬دوم‭.‬‮

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علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للجماهير‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة،‭ ‬إحدى‭ ‬الألعاب‭ ‬المفضلة‭ ‬لجماهيرنا‭.‬

‮«‬نزار‭ ‬جناحي‮»‬‭ ‬المشجع‭ ‬المميز‭ ‬

كشفت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬بالأمس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬نزار‭ ‬جناحي‭ ‬كفائز‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المشجع‭ ‬المميز‭ ‬لجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭.‬

وفاز‭ ‬فيديو‭ ‬نزار،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬من‭ ‬جماهيرنا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسيات‭ ‬الذين‭ ‬تنافسوا‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬المشجع‭ ‬المميز‮»‬‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬والذي‭ ‬ربح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المتأهلين‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة،‭ ‬مثل‭ ‬رحلات‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ولوحات‭ ‬أرقام‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬المميزة‭.‬

استمرار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بنهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬

تدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬وعشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لحضور‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المصاحبة‭ ‬لإطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬متواصلين‭ ‬من‭ ‬المتعة‭ ‬وإثارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬للجميع‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭.‬

حيث‭ ‬ستتوافر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬أبرزها‭ ‬ألعاب‭ ‬محاكاة‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬ومنطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال،‭ ‬فناني‭ ‬البالون،‭ ‬والحناء،‭ ‬والرسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير،‭ ‬والجميع‭ ‬مدعو‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭.‬