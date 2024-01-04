اليوم في السباق الــــ 14 للخيلكؤوس شركة ((ألبا)) تشعل صراع الجياد للفوز في أولى سباقات 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الجمعة السباق الرابع عشر لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس شركة المنيوم البحرين «البا» وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق مشاركة 80 جواداً وسط توقعات بمنافسات قوية في ظل مشاركة مجموعة من الجياد القوية والتي ستتنافس على الفوز بأولى كؤوس سباقات العام الجديد، حيث سينطلق السباق بالشوط الأول الذي سيقام على كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لخيل البحرين العربية الاصيلة (الواهو)
مسافة 1200 متر وبمشاركة 11 جواداً يبرز منها الحصانين «ملولشان 1865 –
الحمداني 1810» بناء على جاهزيتهما ومستواهما الجيد وتحقيقهما المراكز الأربعة الأولى خلال مشاركاتهما هذا الموسم.
ويقام الشوط الثاني على كأس شركة «ألبا» لجياد سباق التوازن (إنتاج محلي) لمسافة 2000 متر وبمشاركة 11 جواداً وأبرز المرشحين الفرس «جباره» لإسطبل العفو والتي ظهرت بصورة جيدة وحققت المركزين الثاني والثالث خلال مشاركاتها هذا الموسم، وسط المنافسة من جانب الحصان «آب تو يو اور داون تومي» وكذلك الفرس «كوين ياسمين» ملك رضا منفردي والتي تسعى لتحقيق فوزها الأول بعدما حققت المراكز الثاني والثالث خلال مشاركاتها هذا الموسم .
ويقام الشوط الثالث على كأس شركة «ألبا» لجياد سباق التوازن (إنتاج محلي) مسافة 2400 متر، حيث يتوقع أن يشهد منافسة بين الحصان
«بورتوفينو» ملك عبدالله فوزي ناس والذي ظهر بصورة جيدة وحقق المراكز الثلاثة الأولى خلال مشاركاته هذا الموسم ، والفرس «دلايل» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة بناء على مستواها ونتائجها المتقدمة هذا الموسم وتسعى لتحقيق فوزها الأول ، بجانب الحصان «أطلسي» ملك سيد جواد مرزوق الذي سبق له تحقيق فوزاً لافتاً بتفوقه على عدد من جياد الشوط.
ويقام الشوط الرابع على كأس شركة «ألبا» لجياد سباق التوازن (مستورد) مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة 14 جواداً وسط منافسة متكافئة لتقارب مستويات مجموعة من الجياد المرشحة للمنافسة مع أفضلية للحصان «فانغارد ستار» لإسطبل العفو بناء على ظهوره الجيد وتحقيقه المركزين الأول والثاني في المسافات القصيرة خلال مشاركاته هذا الموسم، وكذلك الحصان «أريبا أريبا» ملك حمد خالد مال الله الذي ظهر بصورة جيدة وحقق المركزين الثاني والرابع.
ويقام الشوط الخامس على كأس شركة «ألبا» لجياد سباق توازن (مستورد) مسافة 2200 متر، حيث يسعى الحصان «ترتان شيف» لإسطبل المحمدية لمواصلة إنتصاراته التي حققها الموسم الماضي وذلك سيعتمد على جاهزيته في مشاركته الأولى هذا الموسم، فيما سيشهد الشوط المشاركة الأولى للحصانين الجديدين «فاينست ليدر – سوفرين سبريت» القادمين بسمعة انتصاراتهما الخارجية، فيما يسعى الحصانين «مكاك – ويت فو إفر» لاستعادة مستواهما وانتصاراتهما بعد تراجعهما في مشاركاتهما هذا الموسم.
ويقام الشوط السادس على كأس شركة «ألبا» لجياد سباق التوازن (مستورد) لمسافة 1800 متر، حيث يسعى الحصان «بوندس بوي» لاستعادة انتصاراته بعد تراجعه في مشاركاته هذا الموسم، وسط ترقب للمشاركة الأولى للجياد الجديدة «برغلر – غولمارغ – مان أوف إيدين» والقادمة برصيد من انتصاراتها الخارجية.
أقوى الأشواط
ويقام الشوط السابع على كأس شركة « ألبا « للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر وبمشاركة مجموعة من الجياد البارزة في أشواط الإنتاج المحلي التي سبق لها تحقيق انتصارات ونتائج متقدمة وأبرزها الحصان «بلاك شادو» ملك أم أند أي، والفرس «خزامة» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة بناء على ظهورهما الجيد وتحقيقهما فوزين والمركز الثالث خلال مشاركاتهما هذا الموسم، والحصان «سوشال داستنسنغ» لإسطبل العاديات والذي حقق الفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم.
ويقام الشوط الثامن والأخير الذي سيقام على كأس شركة «البا» للجياد المبتدئات والدرجات الثانية والثالثة والرابعة «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة 12 جواداً وسط توقعات بمنافسة ثلاثية قوية بين الحصان «بليك» ملك عبدالله فوزي ناس وبقيادة ستيفن لادجج، والحصان «مدمن» ملك أتش بي آر ريسنغ وبقيادة الفارس المتمرن حسين أصغر، والحصان «المختار ستار» لإسطبل العفو وبقيادة سفيان سعدي، بناء على ظهورها الجيد وتحقيقها المراكز الأربعة الأولى خلال مشاركاتها هذا الموسم.
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