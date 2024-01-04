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اليوم في السباق الــــ 14 للخيلكؤوس شركة ((ألبا)) تشعل صراع الجياد للفوز في أولى سباقات 2024

1/4/2024 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬شركة‭ ‬المنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬البا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭. ‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬80‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬والتي‭ ‬ستتنافس‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بأولى‭ ‬كؤوس‭ ‬سباقات‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬سينطلق‭ ‬السباق‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الاصيلة‭ (‬الواهو‭)
‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬11‭ ‬جواداً‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬ملولشان‭ ‬1865‭ ‬
‬الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬ومستواهما‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬إنتاج‭ ‬محلي‭) ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬11‭ ‬جواداً‭ ‬وأبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققت‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وسط‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬آب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬تومي‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬كوين‭ ‬ياسمين‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ .‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬إنتاج‭ ‬محلي‭) ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭
‬‮«‬بورتوفينو‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬،‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬دلايل‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواها‭ ‬ونتائجها‭ ‬المتقدمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أطلسي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬مرزوق‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزاً‭ ‬لافتاً‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬مستورد‭) ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬14‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬متكافئة‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬فانغارد‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ظهوره‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقه‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أريبا‭ ‬أريبا‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬حمد‭ ‬خالد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬توازن‭ (‬مستورد‭) ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ترتان‭ ‬شيف‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬لمواصلة‭ ‬إنتصاراته‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬جاهزيته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬سيشهد‭ ‬الشوط‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬للحصانين‭ ‬الجديدين‭ ‬‮«‬فاينست‭ ‬ليدر‭ ‬ ‭ ‬سوفرين‭ ‬سبريت‮»‬‭ ‬القادمين‭ ‬بسمعة‭ ‬انتصاراتهما‭ ‬الخارجية،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬مكاك‭ ‬ ‭ ‬ويت‭ ‬فو‭ ‬إفر‮»‬‭ ‬لاستعادة‭ ‬مستواهما‭ ‬وانتصاراتهما‭ ‬بعد‭ ‬تراجعهما‭ ‬في‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ (‬مستورد‭) ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بوندس‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعد‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وسط‭ ‬ترقب‭ ‬للمشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬للجياد‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬برغلر‭ ‬ ‭ ‬غولمارغ‭ ‬ ‭ ‬مان‭ ‬أوف‭ ‬إيدين‮»‬‭ ‬والقادمة‭ ‬برصيد‭ ‬من‭ ‬انتصاراتها‭ ‬الخارجية‭.‬


أقوى‭ ‬الأشواط

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬‭ ‬ألبا‭ ‬‮«‬‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬ونتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬شادو‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬أم‭ ‬أند‭ ‬أي،‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬خزامة‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ظهورهما‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬فوزين‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬سوشال‭ ‬داستنسنغ‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬البا‮»‬‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬والدرجات‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬12‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬ثلاثية‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بليك‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬وبقيادة‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬مدمن‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬أتش‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬حسين‭ ‬أصغر،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبقيادة‭ ‬سفيان‭ ‬سعدي،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ظهورها‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقها‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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