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وزيرة الثقافة تزور الشاعر حيدر محمود

1/4/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس وزير الثقافة الأسبق الشاعر والأديب حيدر محمود.


ووففاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة، أعربت النجار خلال الزيارة عن تقديرها لشاعر كبير حملت قصائده الوطن وتغنت بالهاشميين، وكانت مضيئةً دومًا على القدس وفلسطين.


وقالت، إن حيدر محمود، هو أحد أهم النماذج الشعرية العربية موضع الاعتزاز ، كشاعر له حضوره العربي ومواقفه ومنطلقاته الوطنية والعروبية، مؤكدةً خلال الزيارة التي رافقها فيها مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، أن الشاعر محمود كانت له بصمته الخاصة في كتابة القصيدة بأسلوب إبداعي أثّر في أجيال كاملة نشأت على شعره.

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