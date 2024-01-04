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البنتاغون: حاملة الطائرات فورد عائدة من شرق المتوسط

1/4/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تعود من شرق المتوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا.
وأضافت في بيان صحفي:" مستمرون في توفير القوة التي نحتاجها لردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى لتصعيد الأزمة خارج غزة".


وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل الاحتفاظ بقدرات عسكرية واسعة النطاق في المتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لردع الحوثيين وحماية الطريق الدولي عبر البحر الأحمر.

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