البنتاغون: حاملة الطائرات فورد عائدة من شرق المتوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تعود من شرق المتوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا.
وأضافت في بيان صحفي:" مستمرون في توفير القوة التي نحتاجها لردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى لتصعيد الأزمة خارج غزة".
وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل الاحتفاظ بقدرات عسكرية واسعة النطاق في المتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لردع الحوثيين وحماية الطريق الدولي عبر البحر الأحمر.
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