قريبا.. قوة بحرية أوروبية جديدة لحماية الملاحة في البحر الاحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع انضمام دول جديدة للتحالف العسكري البحري المتعدد الجنسيات، الذي أطلقته الولايات المتحدة الشهر الماضي، بهدف التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، من المقرر أن تبدأ رسميا الأسبوع المقبل مشاورات بشأن الملف.ومن المقرر أن تبدأ مشاورات حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة ستبدأ قريبا.ووفقا للمعلومات أن هدف المباحثات سيكون النظر في إمكانيات التنسيق بين المهمة الأوروبية وأساطيل المهام الأخرى منها الأسطول الأميركي.



وتهدف أيضاً إلى النظر في إمكانية التنسيق بين مهمة "أتالانتا" الأوروبية العاملة منذ 2008 قبالة مياه الصومال والقرن الإفريقي، والمهمة البحرية الأوروبية المزمعة.

يأتي هذا بعد ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع في غزة، خصوصا بعد إرسال واشنطن مدمرات لتأمين سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الممر المائي المهم عالمياً، ورد إيران بإرسال أخرى.

