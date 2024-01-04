Friday, 05 January 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قريبا.. قوة بحرية أوروبية جديدة لحماية الملاحة في البحر الاحمر

1/4/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع انضمام دول جديدة للتحالف العسكري البحري المتعدد الجنسيات، الذي أطلقته الولايات المتحدة الشهر الماضي، بهدف التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، من المقرر أن تبدأ رسميا الأسبوع المقبل مشاورات بشأن الملف.
ومن المقرر أن تبدأ مشاورات حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة ستبدأ قريبا.
ووفقا للمعلومات أن هدف المباحثات سيكون النظر في إمكانيات التنسيق بين المهمة الأوروبية وأساطيل المهام الأخرى منها الأسطول الأميركي.


وتهدف أيضاً إلى النظر في إمكانية التنسيق بين مهمة "أتالانتا" الأوروبية العاملة منذ 2008 قبالة مياه الصومال والقرن الإفريقي، والمهمة البحرية الأوروبية المزمعة.
يأتي هذا بعد ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع في غزة، خصوصا بعد إرسال واشنطن مدمرات لتأمين سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الممر المائي المهم عالمياً، ورد إيران بإرسال أخرى.

MENAFN04012024000208011052ID1107686675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث