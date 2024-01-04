قريبا.. قوة بحرية أوروبية جديدة لحماية الملاحة في البحر الاحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع انضمام دول جديدة للتحالف العسكري البحري المتعدد الجنسيات، الذي أطلقته الولايات المتحدة الشهر الماضي، بهدف التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، من المقرر أن تبدأ رسميا الأسبوع المقبل مشاورات بشأن الملف.
ومن المقرر أن تبدأ مشاورات حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة ستبدأ قريبا.
ووفقا للمعلومات أن هدف المباحثات سيكون النظر في إمكانيات التنسيق بين المهمة الأوروبية وأساطيل المهام الأخرى منها الأسطول الأميركي.
وتهدف أيضاً إلى النظر في إمكانية التنسيق بين مهمة "أتالانتا" الأوروبية العاملة منذ 2008 قبالة مياه الصومال والقرن الإفريقي، والمهمة البحرية الأوروبية المزمعة.
يأتي هذا بعد ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع في غزة، خصوصا بعد إرسال واشنطن مدمرات لتأمين سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الممر المائي المهم عالمياً، ورد إيران بإرسال أخرى.
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