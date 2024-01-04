إدارة بايدن تطالب نتنياهو بالتصريح علنا بأن إسرائيل غير عازمة على تهجير الغزيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 العبرية، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تطالب رئيس الحكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالتأكيد في تصريحات علنية تصدر عنه، على أن "إسرائيل" غير عازمة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر.
وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي على وقع تصريحات أطلقها مسؤولين في الحكومة، بما في ذلك وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وغيرهما من المسؤولين، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الأميركي المرتقبة إلى "إسرائيل".
كما يأتي على خلفية الدعوى التي تنظر بها محكمة العدل الدولية والتي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
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