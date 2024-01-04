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إدارة بايدن تطالب نتنياهو بالتصريح علنا بأن إسرائيل غير عازمة على تهجير الغزيين

1/4/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 العبرية، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تطالب رئيس الحكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالتأكيد في تصريحات علنية تصدر عنه، على أن "إسرائيل" غير عازمة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر.
وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي على وقع تصريحات أطلقها مسؤولين في الحكومة، بما في ذلك وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وغيرهما من المسؤولين، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الأميركي المرتقبة إلى "إسرائيل".


كما يأتي على خلفية الدعوى التي تنظر بها محكمة العدل الدولية والتي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

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