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500 فلسطيني تعرضوا لتحقيق ميداني بمخيم نور شمس

1/4/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات التحقيق الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، طالت نحو 500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.


وأضافت الهيئة والنادي، في بيان، مساء اليوم الخميس، إن الاحتلال نقل نحو 150 فلسطينيا منهم إلى أحد معسكراته، وأبقى على 20 معتقلا لديه.


وأشار البيان، إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي وصلت 5650 معتقلا، علما أن حالات الاعتقال تتضمن من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا. وفا

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