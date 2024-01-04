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نصائح أمريكانية للموظفين (1)

1/4/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ظللت‭ ‬لحين‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭- ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭- ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬لي‭ ‬خبرة‭ ‬طيبة‭ ‬عن‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬وأساليب‭ ‬أداء‭ ‬العمل،‭ ‬ليس‭ ‬لأنني‭ ‬عبقري‭ ‬أو‭ ‬دارس‭ ‬لعلوم‭ ‬الإدارة،‭ ‬ولكن‭ ‬بحكم‭ ‬أنني‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة،‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة،‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬قوانين‭ ‬السلطة‭ ‬الـ48‭ ‬ The ‭ ‬48‭ ‬ Laws of Power ‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الأمريكي‭ ‬روبرت‭ ‬غرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬وكان‭ ‬الكتاب‭ ‬قد‭ ‬لقي‭ ‬رواجا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير،‭ ‬وقد‭ ‬صدرت‭ ‬منه‭ ‬ست‭ ‬طبعات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وعثرت‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬وقرأت‭ ‬منه‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬صفحة‭ ‬وألقيت‭ ‬به‭ ‬جانبا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثار‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬الشعور‭ ‬بالتقزز،‭ ‬وقبل‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬أصابني‭ ‬أرق‭ ‬حملني‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬الفراش،‭ ‬ومن‭ ‬تجربة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬استدراج‭ ‬النوم‭ ‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬عليك‭ ‬وأنت‭ ‬تسعى‭ ‬لأن‭ ‬تنام‭ ‬عدم‭ ‬قراءة‭ ‬كتاب‭ ‬جاد،‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬جهد‭ ‬يتطلب‭ ‬نشاطا‭ ‬ذهنيا‭ (‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬العربية‭ ‬الرسمية‭ ‬لها‭ ‬قدرة‭ ‬عجيبة‭ ‬على‭ ‬إصابتي‭ ‬بالنعاس‭).‬

المهم‭ ‬تذكرت‭ ‬كتاب‭ ‬غرين‭ ‬وعثرت‭ ‬عليه،‭ ‬وبدأت‭ ‬أقرأه‭ ‬على‭ ‬عجل‭: ‬أقرأ‭ ‬سطرا‭ ‬وأترك‭ ‬سطرين،‭ ‬حتى‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬مستغرقا‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬بتأن،‭ ‬وجاء‭ ‬الصباح‭ ‬وأنا‭ ‬صاح‭.. ‬نقطة‭ ‬نظام‭: ‬السلطة‭ ‬والقوة‭ ‬التي‭ ‬يتكلم‭ ‬عنها‭ ‬الكتاب‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالحكم‭ ‬بل‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل،‭ ‬أي‭ ‬إنه‭ ‬ينصح‭ ‬القارئ‭ ‬بالأساليب‭ ‬الواجب‭ ‬اتِّباعها‭ ‬كي‭ ‬يرتقي‭ ‬سلم‭ ‬السلطة‭ ‬الوظيفية،‭ ‬ويصبح‭ ‬عالي‭ ‬‮«‬الدرجة‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬أصحاب‭ ‬الحل‭ ‬والربط‭.. ‬المؤلف‭ ‬أمريكي‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬نصائحه‭ ‬تلك‭ ‬تتعلق‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬الشركات،‭ ‬فالأمريكان‭ ‬والغربيون‭ ‬عموما،‭ ‬وبعكسنا،‭ ‬لا‭ ‬يحبون‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

النصيحة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬هي‭: ‬لا‭ ‬تحاول‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬رئيسك‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأفكار‭ ‬أو‭ ‬الإنجاز‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬بل‭ ‬أعطه‭ ‬دائما‭ ‬الإحساس‭ ‬بأنه‭ ‬ينبوع‭ ‬الحكمة،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬أفكار‭ ‬وإنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬فانسبها‭ ‬إلى‭ ‬رئيسك‭. ‬طبعا‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نسميه‭ ‬نحن‭ ‬بالعامية‭ ‬‮«‬البكش‮»‬‭ ‬وبالفصحى‭ ‬التملق،‭ ‬وهي‭ ‬صفات‭ ‬مرذولة،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬الكثيرون‭ ‬بيننا‭ ‬يمارسونها،‭ ‬فتجد‭ ‬‮«‬الدكتور‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬شهادته‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬يستمع‭ ‬في‭ ‬أدب‭ ‬إلى‭ ‬تخاريف‭ ‬مديره‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬سوى‭ ‬شهادة‭ ‬متوسطة‭ ‬‮«‬مزورة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬يقول‭ ‬للمدير‭: ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬وش‭ ‬كنا‭ ‬راح‭ ‬نسوي‭ ‬من‭ ‬دونك‭.‬

روبرت‭ ‬غرين‭ ‬يبرر‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬رؤساء‭ ‬العمل،‭ ‬بأن‭ ‬معظمهم‭ ‬لا‭ ‬يحسون‭ ‬بالأمان‭. ‬وهذا‭ ‬صحيح‭ ‬فما‭ ‬لا‭ ‬يدركه‭ ‬معظمنا‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬علت‭ ‬مرتبة‭ ‬الإنسان‭ ‬الوظيفية،‭ ‬كان‭ ‬معرضا‭ ‬لمخاطر‭ ‬الطرد‭ ‬والشرشحة‭. ‬لأنك‭ ‬وكلما‭ ‬صرت‭ ‬صاحب‭ ‬وظيفة‭ ‬كبيرة‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬مراقي‭ ‬السلطة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬يَمَّه‭ ‬ارحميني‮»‬‭.. ‬وفوق‭ ‬هذا‭ ‬فعندما‭ ‬يحس‭ ‬مديرك‭ ‬أو‭ ‬رئيسك‭ ‬بأنك‭ ‬متفوق‭ ‬وحريص‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬ذلك‭ ‬التفوق،‭ ‬يزداد‭ ‬خوفا‭ ‬على‭ ‬مركزه‭: ‬الملعون‭ ‬هذا‭ ‬يريد‭ ‬يجلس‭ ‬مكاني‭!.. ‬ومع‭ ‬النصح‭ ‬بعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬رئيسك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإحساس‭ ‬بالدونية،‭ ‬يقول‭ ‬لك‭ ‬غرين‭: ‬لا‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬كونه‭ ‬يحبك‭ ‬و«تاخد‭ ‬راحتك‭ ‬على‭ ‬الآخر‮»‬‭.. ‬لا‭ ‬عيوني،‭ ‬فمهما‭ ‬كان‭ ‬رئيسك‭ ‬يحبك‭ ‬فإنه‭ ‬يتضايق‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬التكليف‭ ‬بينك‭ ‬وبينه‭.. ‬أثبت‭ ‬له‭ ‬أنك‭ ‬تقدر‭ ‬محبته‭ ‬لك‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاحترام،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جديرا‭ ‬بالاحترام،‭ ‬فالمسألة‭ ‬أكل‭ ‬عيش‭ (‬أذكرك‭ ‬هنا‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬أفكار‭ ‬روبرت‭ ‬غرين‭ ‬وليس‭ ‬أفكار‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭).‬

ولابد‭ ‬من‭ ‬التذكير‭ ‬بأنني‭ ‬لا‭ ‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬معظم‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الكتاب‭ ‬من‭ ‬‮«‬نصائح‮»‬،‭ ‬ولكنني‭ ‬أجد‭ ‬نفسي‭ ‬متفقا،‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬عدم‭ ‬توظيف‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬فقط‭ ‬لأنهم‭ ‬أصدقاء‭. ‬منطق‭ ‬غرين‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬أنك‭ ‬تريد‭ ‬حولك‭ ‬موظفين‭ ‬ذوي‭ ‬كفاءة،‭ ‬وأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬عليك‭ ‬مساءلة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬مقصر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬يعشم‮»‬‭ ‬أصدقاؤك‭ ‬في‭ ‬صداقتك‭ ‬ويقصرون‭ ‬‮«‬رقبتك‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬يفشلونك‮»‬‭.. ‬وفي‭ ‬رأيه‭ ‬فلا‭ ‬مجال‭ ‬للمجاملات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العمل‭. ‬خذوا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬روبرت‭ ‬غرين‭ ‬هذا‭ ‬يتكلم‭ ‬عن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تستغرب‭ ‬نصيحته‭ ‬لك‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بمسافة‭ ‬معقولة‭ ‬بينك‭ ‬وبين‭ ‬بقية‭ ‬الموظفين،‭ ‬بل‭ ‬ينصحك‭ ‬بالتحديد‭ ‬بعدم‭ ‬كشف‭ ‬أوراقك‭ ‬أمام‭ ‬زملائك‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ويمضي‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ويقول‭ ‬لك‭: ‬أعطهم‭ ‬إشارات‭ ‬مضللة،‭ ‬ولا‭ ‬تجعلهم‭ ‬يعرفون‭ ‬نواياك‭ ‬ومقترحاتك‭ ‬ومشاريعك‭ ‬وخططك‭.‬

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