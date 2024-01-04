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المياه تكذّب الغطّاس

1/4/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬كان‭ ‬الإرسال‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأسلحة‭ ‬الفتاكة‭ ‬التي‭ ‬راهن‭ ‬عليها‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬القمة‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬للدور‭ ‬السداسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬حتى‭ ‬أنّ‭ ‬مدربه‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬سعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قائده‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬المصاب‭ ‬بالزّج‭ ‬به‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إرساله‭ ‬الهجومي‭.‬


} ‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬محترف‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬توماس‭ ‬غالو‭ ‬المستوى‭ ‬المنتظر‭ ‬منه،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬طموح‭
‬المحرقاويين‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة،‭ ‬ما‭ ‬اضطرّ‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الاستغناء‭ ‬سريعا‭ ‬عن‭ ‬خدماته‭ ‬وتعويضه‭ ‬بالروسي‭ ‬فيكتور‭ ‬الذي‭ ‬نتمنى‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬نسخة‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‭ ‬من‭ ‬صاحبه‭.‬


} ‭ ‬رأينا‭ ‬البورتريكي‭ ‬‮«‬بيليه‮»‬‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬ورأينا‭ ‬بالمثل‭ ‬البرازيلي‭ ‬‮«‬كايو‮»‬‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬وما‭ ‬نعرفه‭ ‬أنّ‭ ‬الإثنين‭ ‬كان‭ ‬‮«‬وشهما‭ ‬حلو‮»‬‭ ‬على‭ ‬فريقيهما‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬النجمة،‭ ‬وفاز‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬الأهلي،‭ ‬ومثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬تتطلب‭ ‬التريث‭ ‬قليلا‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام،‭ ‬والأمر‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬فرانكو‮»‬‭ ‬فالمباريات‭ ‬القادمة‭ ‬سنرى‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬تكذب‭ ‬الغطاس‮»‬‭.‬


} ‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬عريضة‭ ‬نقدمها‭ ‬لأعضاء‭ ‬سكرتارية‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬فردا‭ ‬فردا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬إمدادنا‭ ‬وأسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بإحصائية‭ ‬تفصيلية‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬جولات‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ودوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.. ‬فألف‭ ‬شكر‭ ‬وعساكم‭ ‬على‭ ‬القوة‭.‬

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