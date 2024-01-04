المياه تكذّب الغطّاس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } كان الإرسال هو أحد الأسلحة الفتاكة التي راهن عليها فريقا دار كليب والأهلي في لقاء القمة الأخير الذي جمعهما في ختام الجولة الخامسة والأخيرة للدور السداسي الأول من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، وقد نجح دار كليب في هذا الاتجاه حتى أنّ مدربه البرازيلي كاكاروتو سعى إلى الاستفادة من قائده محمود عبدالواحد المصاب بالزّج به لتنفيذ إرساله الهجومي.
} لم يقدم محترف طائرة المحرق توماس غالو المستوى المنتظر منه، والذي يمكن أن يحمل طموح
المحرقاويين إلى أبعد نقطة، ما اضطرّ القائمين على الفريق الاستغناء سريعا عن خدماته وتعويضه بالروسي فيكتور الذي نتمنى ألا يكون نسخة طبق الأصل من صاحبه.
} رأينا البورتريكي «بيليه» محترف صفوف فريق النصر في أول ظهور رسمي له أمام النجمة، ورأينا بالمثل البرازيلي «كايو» محترف صفوف فريق دار كليب هو الآخر أمام الأهلي، وما نعرفه أنّ الإثنين كان «وشهما حلو» على فريقيهما إذ فاز النصر على النجمة، وفاز دار كليب على الأهلي، ومثل هذه المواقف تتطلب التريث قليلا قبل إصدار الأحكام، والأمر ينسحب على محترف صفوف الأهلي «فرانكو» فالمباريات القادمة سنرى «المياه تكذب الغطاس».
} كلمة شكر عريضة نقدمها لأعضاء سكرتارية اتحاد الطائرة فردا فردا على الجهود التي يبذلونها في إمدادنا وأسرة الكرة الطائرة بإحصائية تفصيلية دقيقة عن جولات منافسات دوري عيسى بن راشد ودوري الاتحاد للكرة الطائرة.. فألف شكر وعساكم على القوة.
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