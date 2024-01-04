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((عمارة يعقوبيان)).. وجزر أمواج..!!

1/4/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الفيلم‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬عمارة‭ ‬يعقوبيان‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬المصري‭ ‬الكبير‭ ‬‮«‬عادل‭ ‬إمام‮»‬،‭ ‬كانت‭ ‬قصة‭ ‬وأحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬تغير‭ ‬الطبائع‭ ‬والسلوكيات،‭ ‬وتحول‭ ‬العادات‭ ‬والمظاهر‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬سكان‭ ‬العمارة‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬‮«‬الراقية‮»‬،‭ ‬والناس‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الهدوء‭ ‬والسكينة،‭ ‬والباحثة‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخصوصية،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬تبدل‭ ‬الزمن‭ ‬والإجراءات،‭ ‬أصبحت‭ ‬العمارة‭ ‬أشبه‭ ‬بالبنايات‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬الشعبية،‭ ‬وأقرب‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احترام‭ ‬للخصوصية‭. ‬

تذكرت‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬خلال‭ ‬حديثي‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬‮«‬جزر‭ ‬أمواج‮»‬‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وكيف‭ ‬أصبحت‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرة‭ ‬الساحرة‭ ‬منطقة‭ ‬شبه‭ ‬مهجورة،‭ ‬وكيف‭ ‬أضحت‭ ‬فيها‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬مشلولة‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬مكانا‭ ‬مفضلا‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والزوار‭ ‬والسياح،‭ ‬وكيف‭ ‬أمست‭ ‬مهملة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسرت‭ ‬فيها‭ ‬الخصوصية،‭ ‬وكيف‭ ‬بدت‭ ‬عجوزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬والحيوية،‭ ‬واقتحمتها‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإيجارات‭ ‬اليومية،‭ ‬للسهرات‭ ‬والكشتات،‭ ‬والتجمعات‭ ‬الشبابية،‭ ‬وطالتها‭ ‬ثقافة‭ ‬غير‭ ‬حضارية‭.. ‬وأعرف‭ ‬أناسا‭ ‬وأسرا‭ ‬وعائلات‭ ‬من‭ ‬ساكني‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬قد‭ ‬انتقلوا‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬أخرى،‭ ‬أكثر‭ ‬هدوءا،‭ ‬وأقل‭ ‬رسوما،‭ ‬وأكبر‭ ‬خصوصية‭.‬

وخلال‭ ‬المناقشة‭ ‬تم‭ ‬سرد‭ ‬أسباب‭ ‬نجاح‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬خاصة‭ ‬أخرى،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمشروع‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬وكان‭ ‬أبرز‭ ‬الأسباب‭ ‬هو‭ ‬احترام‭ ‬‮«‬الخصوصية‮»‬،‭ ‬والالتزام‭ ‬بها‭ ‬وحمايتها،‭ ‬وعدم‭ ‬تحولها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عمارة‭ ‬يعقوبيان‮»‬‭.‬

لست‭ ‬في‭ ‬وارد‭ ‬بحث‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬بتفاصيلها‭ ‬المتشابكة‭ ‬والمعقدة،‭ ‬ولكني‭ ‬أدعو‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إحياء‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬الخاصة،‭ ‬سواء‭ ‬للمستثمر‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬والأجنبي‭ ‬كذلك،‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الخصوصية‭ ‬والهدوء‭.‬

كما‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الجهة‭ ‬المستثمرة‭ ‬والمشرفة‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬اللاجون‮»‬‭ ‬وحول‭ ‬البحيرة،‭ ‬بمراجعة‭ ‬الرسوم‭ ‬والإيجارات‭ ‬المرتفعة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬خروج‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭.. ‬وحجم‭ ‬القضايا‭ ‬المرفوعة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬وأصحاب‭ ‬المحلات‭..!!‬

وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬البحث‭ ‬الالكتروني‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬ويكيبيديا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتابعها‭ ‬ملايين‭ ‬البشر،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تعريف‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬بأنها‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجزر‭ ‬الاصطناعية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬2‭.‬79‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وهي‭ ‬مشروع‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأول‭ ‬لتقديم‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬ملكية‭ ‬الأراضي‭ ‬المملوكة‭ ‬للمغتربين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ (‬ناطحات‭ ‬السحاب‭) ‬والفنادق‭ ‬والمباني‭ ‬التجارية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬240‭ ‬مترا‭ ‬قطر‭ ‬مارينا‭ ‬دائري‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬مرسى‭. ‬ويرتبط‭ ‬المشروع‭ ‬بالجزيرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جسر‭ ‬المنامة‭ ‬الشمالي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬8‭ ‬كيلومتر‭. ‬وتشمل‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬كالمدرسة‭ ‬الدولية‭ ‬ومستشفى‭ ‬ومحطة‭ ‬الوقود‭ ‬ومتنزهات‭ ‬ومطاعم‭ ‬شاطئية‭ ‬ومقاهي،‭ ‬والمسافة‭ ‬بين‭ ‬الجزيرة‭ ‬الجديدة‭ ‬ومطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قصيرة‭ ‬جدا‭.‬

وبعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬الإيجابي‭ ‬عن‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البحث‭ ‬العالمي،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كلاما‭ ‬واقعا‭ ‬ولا‭ ‬يصدم‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬عمارة‭ ‬يعقوبيان‮»‬‭ ‬طالت‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬ونخشى‭ ‬أن‭ ‬تطول‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تدارك‭ ‬الأمر‭.. ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬عمارة‭ ‬يعقوبيان‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬الضجيج‭ ‬والضوضاء‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬الخصوصية‭ ‬فقط،‭ ‬وليس‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭.‬

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