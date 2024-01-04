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مراهق أمريكي يصبح أول لاعب يهزم لعبة الفيديو تتريس

1/4/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعدما‭ ‬شكلت‭ ‬هوس‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬هُزمت‭ ‬لعبة‭ ‬الفيديو‭ ‬تتريس‭ ‬أخيرا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مراهق‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

أصبح‭ ‬ويليس‭ ‬غيبسون‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬أول‭ ‬إنسان‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬نينتندو،‭ ‬حيث‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬التي‭ ‬تسقط‭ ‬بسرعة‭ ‬متزايدة،‭ ‬لتشكيل‭ ‬خطوط‭ ‬كاملة‭ ‬وجعلها‭ ‬تختفي‭. ‬لعبة‭ ‬الأحجية‭ ‬هذه‭ ‬المسبّبة‭ ‬للإدمان‭ ‬والتي‭ ‬طورها‭ ‬مهندس‭ ‬سوفيتي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬نهاية‭ ‬فعلية،‭ ‬فحين‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬الآلة‭ ‬من‭ ‬الاستمرار،‭ ‬تتجمد‭ ‬الشاشة‭ ‬فجأة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬للمراهق‭ ‬الملقب‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬سكوتي‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬157‭ ‬بعد‭ ‬38‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬المجهود‭. ‬‮«‬يا‭ ‬إلهي‮»‬‭ ‬هتف‭ ‬المراهق‭ ‬حين‭ ‬توقفت‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للعبته‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أشعر‭ ‬بأصابعي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للعبة‭ ‬تتريس‭ ‬فينس‭ ‬كليمنتي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إنسان‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬انه‭ ‬أمر‭ ‬اعتقد‭ ‬الجميع‭ ‬أنه‭ ‬مستحيل‭ ‬حتى‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬خلت‮»‬‭. ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬كان‭ ‬المستوى‭ ‬29‭ ‬يعتبر‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للعبة‭ ‬تتريس،‭ ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬اللعبة‭ ‬سريعة‭ ‬جدا‭ ‬لدرجة‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬بإمكان‭ ‬البشر‭ ‬التفاعل‭ ‬معها‭ ‬بسرعة‭ ‬كافية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬تجاوز‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬التدحرج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬طريقة‭ ‬استخدام‭ ‬وحدة‭ ‬التحكم‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تسمح‭ ‬باستخدام‭ ‬كلّ‭ ‬الأصابع‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬اثنين،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬الضغط‭. ‬استخدم‭ ‬ويليس‭ ‬غيبسون‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أوكلاهوما،‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬لتسجيل‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬للعبة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬1984‭. ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬لقي‭ ‬ترحيبا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬‮«‬اللاعبين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬هنأت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للعبة‭ ‬تتريس‭ ‬مايا‭ ‬روجرز‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭. ‬

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