تلفزيون الكـويت يثـير جدلا بـظـهـور مـذيـع علـى ((غترتـه)) ذبابتان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أثار مقطع فيديو متداول لأحد مذيعي تلفزيون الكويت، جدلا، بعد ظهوره في برنامج وقد وقفت على «غترته» ذبابتان.
واستنكر المواطن، الذي بث المقطع فيما يبدو، وجود ذبابتين على غترة المذيع الكويتي، وعدم انتباه طاقم العمل لهذا الأمر.
وانتقد تصوير الحلقة من قبل المخرج وبثها دون أن يلاحظ الذبابتين، بينما لا يبدو أن المذيع كان على دراية بذلك.
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