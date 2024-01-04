عمال الإنقاذ يسابقون الزمن للعثور على ناجين بعد زلزال اليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬الكارثة‮»‬‭. ‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬الطوارئ‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬تتراجع‭ ‬بعد‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬الزلزال‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬156‭ ‬شخصا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬179‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الزلزال‭ ‬وموجات‭ ‬المد‭ ‬العاتية‭ (‬تسونامي‭) ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬غير‭ ‬واضح،‭ ‬إذ‭ ‬يكابد‭ ‬رجال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القتلى،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الطرق‭ ‬المقطوعة‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬الكارثة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬قرية،‭ ‬وفقا‭ ‬لسلطات‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيشيكاوا‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬المادية‭ ‬تدفقت،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬مازالوا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدفء‭ ‬والاتصالات‭ ‬وسط‭ ‬طقس‭ ‬متجمد‭ ‬وأحوال‭ ‬جوية‭ ‬سيئة‭. ‬وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬أصدرتها‭ ‬سلطات‭ ‬إيشيكاوا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬نقطة‭ ‬اختناق‭ ‬وعرقلة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭.‬