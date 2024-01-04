الشرطة الإسبانية تحقق في عملية تسميم طالت 47 قطا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬لا‭ ‬كارلوتا‭ ‬خارج‭ ‬مدينة‭ ‬قرطبة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬اكتشف‭ ‬سكان‭ ‬محليون‭ ‬جيف‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬قطط‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬مكب‭ ‬النفايات‭ ‬المحلي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬القطط‭ ‬تتمركز‭. ‬

وأبلغ‭ ‬السكان‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬باكما‮»‬‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوانات،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شكوى‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬الحرس‭ ‬المدني‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تسميم‭ ‬جماعي‭ ‬لمستعمرة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬قطاً‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭: ‬‮«‬عُثر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الحيوانات‭ ‬داخل‭ ‬حاويات‭ ‬قريبة‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬أخرى‭ ‬ملقاة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬مع‭ ‬نجاة‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬فقط،‭ ‬وهو‭ ‬قط‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سيئة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

واختفت‭ ‬بقية‭ ‬القطط،‭ ‬فيما‭ ‬رجحت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬باكما‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬نفقت‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬المجاورة‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬السم‭ ‬في‭ ‬جسمها‭. ‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬جرى‭ ‬إرسال‭ ‬ضباط‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬حماية‭ ‬الطبيعة‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬المدني‭ (‬سيبرونا‭) ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬للتحقيق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يحققون‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬حالات‭ ‬النفوق‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬التسمم‭ ‬أو‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جريمة‭ ‬لتحديد‭ ‬الجناة‮»‬‭.

‬وبموجب‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يُدان‭ ‬بارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬وحشية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬حيوان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬سابقاً‭ ‬محددة‭ ‬بـ18‭ ‬شهراً‭. ‬

وفي‭ ‬عملية‭ ‬منفصلة،‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬اعتقلت‭ ‬شبكة‭ ‬يُزعم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تستورد‭ ‬كلاباً‭ ‬من‭ ‬المجر‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬ثم‭ ‬تبيعها‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬بوثائق‭ ‬مزورة‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬إن‭ ‬عناصرها‭ ‬أوقفوا‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬وأنقذوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬حيوان‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬نفذوها‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬العملية‭. ‬