ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬دالاس‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الأوسط‭ ‬الأمريكي‭ ‬آدم‭ ‬إنفانتي‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬بيري‮»‬‭ ‬الثانوية‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬العدد‭ ‬الدقيق‭ ‬للجرحى‭ ‬ومدى‭ ‬خطورة‭ (‬الإصابات‭)‬،‭ ‬لكننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حاليا‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خطر‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬العامة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬غيره‭. ‬

ووقع‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬19‭:‬30‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬13:30‭ ‬ت‭ ‬ج‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬إنفانتي،‭ ‬واستجابت‭ ‬له‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬وسلطات‭ ‬الولاية‭ ‬وتلك‭ ‬الفدرالية‭. ‬وتقع‭ ‬بيري‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬55‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬عاصمة‭ ‬الولاية‭ ‬دي‭ ‬موين‭. ‬

وأظهرت‭ ‬تسجيلات‭ ‬وصور‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬وأخرى‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬وجودا‭ ‬كثيفا‭ ‬للشرطة‭. ‬

ولفت‭ ‬إنفانتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وقع‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الدوام‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬المبنى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬

وإذ‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬حددت‭ ‬هوية‭ ‬مطلق‭ ‬النار،‭ ‬لم‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭. ‬وقال‭ ‬إنفانتي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السكان‭ ‬في‭ ‬أمان‭. ‬نحاول‭ ‬الآن‭ ‬كشف‭ ‬الوقائع‮»‬‭. ‬