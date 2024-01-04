غارسيا تقود فرنسا إلى نصف النهائي بالفوز على النرويج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سيدني - (أ ف ب): قادت كارولين غارسيا فرنسا إلى نصف نهائي كأس يونايتد بكرة المضرب أمس الخميس، للقاء بولندا بقيادة إيغا شفيونتيك، بعدما تغلّبت على النروجية مالين هيلغو في منافسات الفردي وعادت لتواصل تفوّقها في الزوجي.
وفازت غارسيا بصعوبةٍ على هيلغو 6-2، 6-7 (6/8) و7-6 (7/5)، في حين خسر مواطنها أدريان مانارينو أمام كاسبر رود 6-1 و6-4، لتكون مواجهة الزوجي فاصلةً بين المنتخبين.
وعادت الفرنسيّة (30 عاماً) لتتزامل مع إدوار روجيه-فاسلان للتغلّب على رود وأولريكي إيغري 7-5 و6-4.
وقالت غارسيا «إنه أمرٌ جميلٌ للغاية. نحن نلعب رياضة فرديّة وتسنح لنا الفرصة بعض المرّات لنمثّل فرنسا».
وأضافت «نحن بعيدون جداً عن بلدنا ومن الجميل أن نرى في المدينة هنا الكثير من الفرنسيين. إنه أمرٌ رائعٌ أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من المشجّعين لتشجعينا وهذا جزءٌ من كأس يونايتد على ما أعتقد».
وبعد فوزها على هيلغو، عزّزت غارسيا المصنّفة 20 عالمياً عدد انتصاراتها في منافسات الفردي هذا العام إلى 3-0، لكنّ الأمر لم يكن سهلاً بمواجهة لاعبة مصنّفة 544. وكانت الفرنسية قد فازت في مواجهتين بثلاث مجموعات، ولم يكن الأمر مختلفاً في المباراة الأخيرة.
وعلّقت «كانت مباراة مجنونة. مالين لاعبة لم أكن أعرفها لكنّها تُسدد الكرة بشكلٍ جيّد للغاية».
وأضافت «هذه المباراة الثالثة فقط هذا الموسم وأنا مرهقة بالفعل».
في المقابل، فاز رود بجميع مبارياته الفرديّة في كأس يونايتد ليُحقق تقدّماً مثالياً قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.
وعلّق على طريقة فوزه «أعتقد لأنني كسرت الإرسالين باكراً، وكان الإرسال جيداً من جانبي. لا أعتقد أنني واجهت نقطة فاصلة».
وأردف «هذه إحصائيات رائعة بالنسبة إلى طبيعة إرسالي المعتادة، لذلك أنا سعيد حقاً بهذا المستوى».
MENAFN04012024000055011008ID1107686654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.