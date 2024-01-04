غارسيا تقود فرنسا إلى نصف النهائي بالفوز على النرويج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفازت‭ ‬غارسيا‭ ‬بصعوبةٍ‭ ‬على‭ ‬هيلغو‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬6/8‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7/5‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬مواطنها‭ ‬أدريان‭ ‬مانارينو‭ ‬أمام‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬لتكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوجي‭ ‬فاصلةً‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭.‬

وعادت‭ ‬الفرنسيّة‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬لتتزامل‭ ‬مع‭ ‬إدوار‭ ‬روجيه‭-‬فاسلان‭ ‬للتغلّب‭ ‬على‭ ‬رود‭ ‬وأولريكي‭ ‬إيغري‭ ‬7-5‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وقالت‭ ‬غارسيا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمرٌ‭ ‬جميلٌ‭ ‬للغاية‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬رياضة‭ ‬فرديّة‭ ‬وتسنح‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬بعض‭ ‬المرّات‭ ‬لنمثّل‭ ‬فرنسا‮»‬‭.

‬وأضافت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بعيدون‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬بلدنا‭ ‬ومن‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬هنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭. ‬إنه‭ ‬أمرٌ‭ ‬رائعٌ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المشجّعين‭ ‬لتشجعينا‭ ‬وهذا‭ ‬جزءٌ‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعتقد‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬هيلغو،‭ ‬عزّزت‭ ‬غارسيا‭ ‬المصنّفة‭ ‬20‭ ‬عالمياً‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراتها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلاً‭ ‬بمواجهة‭ ‬لاعبة‭ ‬مصنّفة‭ ‬544‭. ‬وكانت‭ ‬الفرنسية‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وعلّقت‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مجنونة‭. ‬مالين‭ ‬لاعبة‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرفها‭ ‬لكنّها‭ ‬تُسدد‭ ‬الكرة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬جيّد‭ ‬للغاية‮»‬‭.

‬وأضافت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وأنا‭ ‬مرهقة‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فاز‭ ‬رود‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الفرديّة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬ليُحقق‭ ‬تقدّماً‭ ‬مثالياً‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وعلّق‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فوزه‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬لأنني‭ ‬كسرت‭ ‬الإرسالين‭ ‬باكراً،‭ ‬وكان‭ ‬الإرسال‭ ‬جيداً‭ ‬من‭ ‬جانبي‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬واجهت‭ ‬نقطة‭ ‬فاصلة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬إحصائيات‭ ‬رائعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعة‭ ‬إرسالي‭ ‬المعتادة،‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقاً‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬