Friday, 05 January 2024 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارسيا تقود فرنسا إلى نصف النهائي بالفوز على النرويج

1/4/2024 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيدني‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قادت‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬للقاء‭ ‬بولندا‭ ‬بقيادة‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلّبت‭ ‬على‭ ‬النروجية‭ ‬مالين‭ ‬هيلغو‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬وعادت‭ ‬لتواصل‭ ‬تفوّقها‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭.‬

وفازت‭ ‬غارسيا‭ ‬بصعوبةٍ‭ ‬على‭ ‬هيلغو‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬6/8‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7/5‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬مواطنها‭ ‬أدريان‭ ‬مانارينو‭ ‬أمام‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬لتكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوجي‭ ‬فاصلةً‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭.‬

وعادت‭ ‬الفرنسيّة‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬لتتزامل‭ ‬مع‭ ‬إدوار‭ ‬روجيه‭-‬فاسلان‭ ‬للتغلّب‭ ‬على‭ ‬رود‭ ‬وأولريكي‭ ‬إيغري‭ ‬7-5‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وقالت‭ ‬غارسيا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمرٌ‭ ‬جميلٌ‭ ‬للغاية‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬رياضة‭ ‬فرديّة‭ ‬وتسنح‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬بعض‭ ‬المرّات‭ ‬لنمثّل‭ ‬فرنسا‮»‬‭.
‬وأضافت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بعيدون‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬بلدنا‭ ‬ومن‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬هنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭. ‬إنه‭ ‬أمرٌ‭ ‬رائعٌ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المشجّعين‭ ‬لتشجعينا‭ ‬وهذا‭ ‬جزءٌ‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعتقد‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬هيلغو،‭ ‬عزّزت‭ ‬غارسيا‭ ‬المصنّفة‭ ‬20‭ ‬عالمياً‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراتها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلاً‭ ‬بمواجهة‭ ‬لاعبة‭ ‬مصنّفة‭ ‬544‭. ‬وكانت‭ ‬الفرنسية‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وعلّقت‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مجنونة‭. ‬مالين‭ ‬لاعبة‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرفها‭ ‬لكنّها‭ ‬تُسدد‭ ‬الكرة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬جيّد‭ ‬للغاية‮»‬‭.
‬وأضافت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وأنا‭ ‬مرهقة‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فاز‭ ‬رود‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الفرديّة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬ليُحقق‭ ‬تقدّماً‭ ‬مثالياً‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وعلّق‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فوزه‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬لأنني‭ ‬كسرت‭ ‬الإرسالين‭ ‬باكراً،‭ ‬وكان‭ ‬الإرسال‭ ‬جيداً‭ ‬من‭ ‬جانبي‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬واجهت‭ ‬نقطة‭ ‬فاصلة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬إحصائيات‭ ‬رائعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعة‭ ‬إرسالي‭ ‬المعتادة،‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقاً‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

MENAFN04012024000055011008ID1107686654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث