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أوستابينكو تجرّد بليشكوفا من اللقب نــادال يواصـــل عـــودتـــه النـــاجــحة

1/4/2024 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بريزبين‭ (‬أستراليا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬المخضرم‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬عودته‭ ‬الناجحة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬جايسون‭ ‬كوبلير‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لدورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ (‬250‭). ‬

ولدى‭ ‬السيدات‭ (‬500‭)‬،‭ ‬جرّدت‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابينكو‭ ‬منافستها‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬بليشكوفا‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬الدورة‭ ‬بفوزها‭ ‬عليها‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬الخميس‭ ‬وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وحقق‭ ‬نادال‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬ليجتاز‭ ‬بسهولة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المصنف‭ ‬102‭ ‬عالمياً‭. ‬وكان‭ ‬نادال‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬النمساوي‭ ‬دومينيك‭ ‬تيم‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬‮«‬سحق‮»‬‭ ‬نادال‭ ‬المصنف‭ ‬أوّل‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض،‭ ‬مظهراً‭ ‬صفات‭ ‬سمحت‭ ‬له‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وتقدم‭ ‬نادال‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬كوبلير‭ ‬بشوطه‭ ‬الأول‭. ‬ولم‭ ‬تختلف‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬كثيراً،‭ ‬لينهي‭ ‬الاسباني‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و23‭ ‬دقيقة‭.‬

وبدا‭ ‬نادال‭ ‬سعيدا‭ ‬خلال‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭. ‬هي‭ ‬مباراة‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لديّ‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬اللعب‭ ‬غدا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬بعد‭ ‬غيابي‭ ‬الطويل‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‮»‬‭. ‬ويلعب‭ ‬الماتادور‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬استرالي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬منافسه‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ ‬الرابع‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية‭.‬

وقلب‭ ‬الأسترالي‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬التشيكي‭ ‬توماش‭ ‬ماخاتش‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭). ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬على‭ ‬الالماني‭ ‬دانيال‭ ‬ألتماير‭ ‬6-1‭ ‬و6‭-‬2‭.‬


أوستابينكو‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬الحرارة‭ ‬

وعند‭ ‬السيدات،‭ ‬احتاجت‭ ‬أوستابينكو‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬بطلة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع‭ ‬طبيّ‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعدما‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتعافى‭ ‬مجدداً‭ ‬وتفوز‭ ‬على‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و13‭ ‬دقيقة‭. ‬وكانت‭ ‬بليشكوفا،‭ ‬المصنفة‭ ‬39‭ ‬عالمياً،‭ ‬احرزت‭ ‬اللقب‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬اقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬علماً‭ ‬انها‭ ‬توجت‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭. ‬قالت‭ ‬أوستابينكو‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الطقس‭ ‬رطبا‭ ‬للغاية‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬شعرت‭ ‬بهبوط‭ ‬طاقتي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬15‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬والآن‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬هنا‭ ‬35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬مختلف‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬إنه‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجميع‭ ‬ولكني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للاعتياد‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

وضربت‭ ‬اللاتفية‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬البيلاروسية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أزارينكا‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬كلارا‭ ‬بوريل‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

تقدمت‭ ‬أزارينكا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بوريل‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬وتقلص‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬فائزة‭. ‬وقالت‭ ‬أزارينكا‭ ‬المتوجة‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2013‭: ‬‮«‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شرسة‭ ‬والتقدّم‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة،‭ ‬لكني‭ ‬شعرت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتفوق‭ ‬عليّ‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ34‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬بدأت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬لكن‭ ‬ربما‭ ‬سمحت‭ ‬لها‭ ‬بفرض‭ ‬أسلوبها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم،‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬تنافسية‭. ‬كنت‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الدقة‭ ‬والعدوانية‮»‬‭. ‬وسحقت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬منافستها‭ ‬الصينية‭ ‬لين‭ ‬جو‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬0،‭ ‬وحذت‭ ‬حذوها‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬الثانية‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬البلجيكية‭ ‬إليز‭ ‬مرتنز‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭. ‬وعانت‭ ‬التشيكية‭ ‬ليندا‭ ‬نوسكوفا‭ ‬لبلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬احتاجت‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الارجنتينية‭ ‬خوليا‭ ‬رييرا‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و6‭-‬3‭. ‬وتلتقي‭ ‬نوسكوفا‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬الروسية‭ ‬الصاعدة‭ ‬ميرّا‭ ‬أندرييفا‭ ‬البالغة‭ ‬16‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬سحقت‭ ‬الأسترالية‭ ‬أرينا‭ ‬روديونوفا‭ ‬المشاركة‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

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