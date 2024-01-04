أوستابينكو تجرّد بليشكوفا من اللقب نــادال يواصـــل عـــودتـــه النـــاجــحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بريزبين (أستراليا)
– (أ ف ب): واصل المخضرم الإسباني رافايل نادال عودته الناجحة إلى ملاعب كرة المضرب بفوزه السهل على الأسترالي جايسون كوبلير المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-2 أمس الخميس في الدور الثاني لدورة بريزبين الأسترالية (250).
ولدى السيدات (500)، جرّدت اللاتفية يلينا أوستابينكو منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا من لقب الدورة بفوزها عليها 6-4 و4-6 و6-3 الخميس وبلغت الدور ربع النهائي.
وحقق نادال فوزه الثاني توالياً بعد قرابة عام من الغياب، ليجتاز بسهولة الدور الثاني بفوزه على المصنف 102 عالمياً. وكان نادال (37 عاماً) فاز في الدور الاول على النمساوي دومينيك تيم.
وقبل أيام قليلة على انطلاق بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، «سحق» نادال المصنف أوّل عالمياً سابقاً صاحب الأرض، مظهراً صفات سمحت له بأن يصبح أسطورة كرة المضرب.
وتقدم نادال 5-0 في المجموعة الاولى، قبل ان يفوز كوبلير بشوطه الأول. ولم تختلف المجموعة الثانية كثيراً، لينهي الاسباني المباراة في ساعة و23 دقيقة.
وبدا نادال سعيدا خلال المقابلة التي أجراها بعد المباراة داخل الملعب، قائلاً: «أشعر أنني قادر على المنافسة. هي مباراة إيجابية للغاية بالنسبة لي». وتابع: «لديّ هذه الفرصة لأتمكن من مواصلة اللعب غدا مرة أخرى. هذا أمر جيد بعد غيابي الطويل عن الملاعب». ويلعب الماتادور الإسباني في ربع النهائي مع استرالي آخر هو جوردان تومسون الذي بلغ هذا الدور بعد انسحاب منافسه الفرنسي أوغو أومبير الرابع قبل المباراة جراء تعرضه لوعكة صحية.
وقلب الأسترالي رينكي هيجيكاتا المشارك ببطاقة دعوة «وايلد كارد» تأخره في المجموعة الأولى أمام التشيكي توماش ماخاتش إلى فوز مستحق 5-7 و6-2 و7-6 (7-4). كما فاز البلغاري غريغور ديميتروف على الالماني دانيال ألتماير 6-1 و6-2.
أوستابينكو تتغلب على الحرارة
وعند السيدات، احتاجت أوستابينكو (26 عاما) بطلة فرنسا المفتوحة عام 2017 إلى وقت مستقطع طبيّ خلال المجموعة الثالثة بعدما عانت من الحرارة والرطوبة، قبل أن تتعافى مجدداً وتفوز على حاملة اللقب في ساعتين و13 دقيقة. وكانت بليشكوفا، المصنفة 39 عالمياً، احرزت اللقب عام 2020 عندما اقيمت الدورة للمرة الاخيرة، علماً انها توجت في أستراليا ثلاث مرات. قالت أوستابينكو المصنفة ثالثة: «كان الطقس رطبا للغاية وفي وقت ما شعرت بهبوط طاقتي».
وتابعت: «أنا قادمة من فصل الشتاء حيث تبلغ درجة الحرارة 15 تحت الصفر والآن درجة الحرارة هنا 35 درجة مئوية». وأضافت: «الأمر مختلف بعض الشيء، إنه الشيء نفسه بالنسبة للجميع ولكني بحاجة إلى القليل من الوقت للاعتياد عليه».
وضربت اللاتفية موعدا في ربع النهائي مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة على الفرنسية كلارا بوريل 7-5 و6-2.
تقدمت أزارينكا 4-1 في المجموعة الأولى، قبل أن تعود بوريل إلى أجواء اللقاء وتقلص الفارق من دون أن تنجح في الخروج فائزة. وقالت أزارينكا المتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013: «حاولت أن أكون شرسة والتقدّم إلى الشبكة، لكني شعرت أنها كانت تتفوق عليّ».
وتابعت ابنة الـ34 عاماً: «شعرت أنني بدأت بشكل جيد، لكن ربما سمحت لها بفرض أسلوبها أكثر من اللازم، ولكنها كانت مباراة تنافسية. كنت بالتأكيد أفضل بكثير في المجموعة الثانية من حيث الدقة والعدوانية». وسحقت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى منافستها الصينية لين جو 6-1 و6-0، وحذت حذوها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثانية بفوزها على البلجيكية إليز مرتنز بالنتيجة ذاتها. وعانت التشيكية ليندا نوسكوفا لبلوغ ربع النهائي حيث احتاجت إلى ثلاث مجموعات للتغلب على الارجنتينية خوليا رييرا المتأهلة من التصفيات 6-1 و6-7 (4-7) و6-3. وتلتقي نوسكوفا مع النجمة الروسية الصاعدة ميرّا أندرييفا البالغة 16 عاماً والتي سحقت الأسترالية أرينا روديونوفا المشاركة ببطاقة دعوة 6-1 و6-1.
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