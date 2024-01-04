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تمــبروولفز يتـــلقى هزيمــتين توالـــيا لأول مـــرة

1/4/2024 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُني‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬بهزيمتين‭ ‬توالياً‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬106‭-‬117‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

ويُدين‭ ‬بيليكانز‭ ‬بفوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬والتاسع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬الى‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬وسي‭ ‬دجاي‭ ‬ماكولوم،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬الأول‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬والثاني‭ ‬24،‭ ‬فيما‭ ‬أسهم‭ ‬براندون‭ ‬إينغرام‭ ‬بـ19‭.‬

ونجح‭ ‬بيليكانز‭ ‬في‭ ‬55‭.‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬محاولاته‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬وليامسون‭ ‬وإينغرام‭ ‬اللذين‭ ‬ترجما‭ ‬معاً‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬محاولاتهما‭ ‬الـ26‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬حسمه‭ ‬فريقهما‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أرباعه‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مضيفه‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬تقدم‭ ‬لتمبروولفز‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ (‬35‭ ‬نقطة‭) ‬والدومينيكاني‭ ‬كارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ (‬22‭).‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬بيلياكانز‭ ‬ويلي‭ ‬غرين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬حقاً‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭. ‬إنهم‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬دفاعياً‭ ‬ومتمكنون‭ ‬هجومياً،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أن‭ ‬نأتي‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬ونخرج‭ ‬فائزين‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬موهوب‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرب‭ ‬جيد‭ ‬مثل‭ ‬مينيسوتا،‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬هائل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

وبهزيمته‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬16‭ ‬مباراة،‭ ‬يتخلف‭ ‬تمبروولفز‭ ‬عن‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بفارق‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬صراعهما‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بعدما‭ ‬توقف‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصارات‭ ‬الأخير‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬هوكس‭ ‬138‭-‬141‭.‬

وافتتح‭ ‬هوكس‭ ‬اللقاء‭ ‬بتسجيله‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬منذ‭ ‬حينها‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬جايلن‭ ‬جونسون‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬وتراي‭ ‬يونغ‭ (‬24‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭) ‬والصربي‭ ‬بوغدان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ (‬23‭) ‬وديجونتاي‭ ‬موراي‭ (‬22‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ذهب‭ ‬مجهود‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ (‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬سدى‭.‬

وسجل‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬وكواي‭ ‬لينارد‭ ‬30‭ ‬ليقودا‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬15‭ ‬مباراة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬131‭-‬122،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬حداً‭ ‬لانتصارات‭ ‬الأخير‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭.‬

ونجح‭ ‬جورج‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬محاولاته‭ ‬الـ14،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭ ‬و21‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وأسهم‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬بـ22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬ليخرج‭ ‬كليبرز‭ ‬منتصراً‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬صنز‭ ‬بهزيمته‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬ديفن‭ ‬بوكر‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬الأيمن‭.‬

وبفضل‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬فقط،‭ ‬تغلب‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬142-130،‭ ‬محققاً‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬54‭ ‬يوماً‭.‬


‮«‬الفوز‭ ‬ممتع‮»‬‭ ‬

وكان‭ ‬تايريس‭ ‬هاليبرتون‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بايسرز‭ ‬بـ31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬وصل‭ ‬خلالها‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المضيف‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ (‬26‭ ‬نقطة‭) ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ (‬23‭) ‬وكريس‭ ‬ميدليتون‭ (‬19‭) ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬باكس‭.‬

وقال‭ ‬هاليبرتون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬ممتع‭ ‬ونحن‭ ‬نستمتع‭ ‬الآن‭ ‬بتحقيقه‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭. ‬إذا‭ ‬استمررنا‭ ‬في‭ ‬الرميات‭ ‬الجيدة،‭ ‬فأمور‭ ‬جيدة‭ ‬ستحصل‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬هاليبرتون‭ ‬أن‭ ‬التحسينات‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬طبقها‭ ‬فريقه‭ ‬كانت‭ ‬مفتاح‭ ‬تغيير‭ ‬مجرى‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬حسمه‭ ‬فريقه‭ ‬47‭-‬29‭ ‬ليدخل‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬كان‭ ‬علينا‭ ‬اللعب‭ ‬بتماسك‭ ‬دفاعي‭. ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬ضد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشبان‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬فكان‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬لإيقافهم‭ ‬دفاعياً‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رأى‭ ‬مدرب‭ ‬باكس‭ ‬أدريان‭ ‬غريفين‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مناسبة‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الجديدة‭ ‬أمام‭ ‬بايسرز،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬منحنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬الفرصة‭ (‬للفوز‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬تصبح‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭ ‬حين‭ ‬تخسر‭ ‬الكرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ41‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وأسهم‭ ‬كايري‭ ‬إيرفينغ‭ ‬بـ29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬126‭-‬97،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬بهزيمة‭ ‬ثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬بخسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬96-110‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬للنسيان‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ (‬29‭) ‬يقاتل‭ ‬وحيداً‭.‬

وعانى‭ ‬ليكرز‭ ‬الأمرين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفى‭ ‬بأربع‭ ‬محاولات‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬تخلف‭ ‬خلالها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بعدها‭ ‬بضيفه‭.‬

وبعد‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬احتكم‭ ‬خلالها‭ ‬الفريقان‭ ‬الى‭ ‬شوطين‭ ‬إضافيين،‭ ‬خرج‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬منتصراً‭ ‬للمرة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬33‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬138‭-‬134،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ماليك‭ ‬مونك‭ ‬وثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬لليتواني‭ ‬دومانتاس‭ ‬سابونيس‭ (‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬متابعة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬النقاط‭ ‬الـ43‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬باولو‭ ‬بانشيرو‭ ‬كافية‭ ‬لتجنيب‭ ‬الضيوف‭ ‬الهزيمة‭.‬

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