تمــبروولفز يتـــلقى هزيمــتين توالـــيا لأول مـــرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لوس أنجلوس - (أ ف ب): مُني مينيسوتا تمبروولفز بهزيمتين توالياً لأول مرة هذا الموسم، وذلك بخسارته أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 106-117 يوم الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ويُدين بيليكانز بفوزه الرابع توالياً والتاسع في آخر 12 مباراة الى زيون وليامسون وسي دجاي ماكولوم، إذ سجل الأول 27 نقطة والثاني 24، فيما أسهم براندون إينغرام بـ19.
ونجح بيليكانز في 55.6 بالمائة من محاولاته بفضل تألق وليامسون وإينغرام اللذين ترجما معاً 18 من محاولاتهما الـ26 في لقاء حسمه فريقهما بشكل كبير في أرباعه الثلاثة الأولى حتى وصل الفارق بينه وبين مضيفه إلى 24 نقطة، فيما كان أكبر تقدم لتمبروولفز ثلاث نقاط فقط رغم جهود أنتوني إدواردز (35 نقطة) والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز (22).
وقال مدرب بيلياكانز ويلي غرين بعد الفوز: «إنهم حقاً فريق جيد. إنهم أفضل فريق دفاعياً ومتمكنون هجومياً، ومن ثم أن نأتي إلى هنا ونخرج فائزين ضد فريق موهوب بقيادة مدرب جيد مثل مينيسوتا، فهذا أمر هائل بالنسبة إلينا».
وبهزيمته الثانية على أرضه من أصل 16 مباراة، يتخلف تمبروولفز عن بوسطن سلتيكس بفارق مباراتين في صراعهما على صدارة الترتيب العام، لكنه بقي متقدماً على أوكلاهوما سيتي ثاندر بمباراة واحدة في الصراع على صدارة المنطقة الغربية بعدما توقف مسلسل انتصارات الأخير عند خمس مباريات متتالية بخسارته أمام أتالانتا هوكس 138-141.
وافتتح هوكس اللقاء بتسجيله 11 نقطة متتالية وحافظ على تقدمه منذ حينها حتى صافرة النهاية بفضل جهود جايلن جونسون (28 نقطة) وتراي يونغ (24 نقطة و11 تمريرة حاسمة) والصربي بوغدان بوغدانوفيتش (23) وديجونتاي موراي (22 مع 6 تمريرات حاسمة)، فيما ذهب مجهود الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر (35 نقطة مع 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة) سدى.
وسجل بول جورج 33 نقطة وكواي لينارد 30 ليقودا لوس أنجلوس كليبرز إلى فوزه الرابع توالياً والثالث عشر في آخر 15 مباراة، وذلك على حساب مضيفه فينيكس صنز 131-122، ما وضع حداً لانتصارات الأخير عند 4 مباريات توالياً.
ونجح جورج في 8 من محاولاته الـ14، بينها 5 من خارج القوس و21 في الشوط الأول، وأسهم جيمس هاردن بـ22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، ليخرج كليبرز منتصراً للمرة الحادية والعشرين هذا الموسم، فيما مُني صنز بهزيمته السادسة عشرة رغم جهود ديفن بوكر الذي تألق بتسجيله 35 نقطة في ظل غياب كيفن دورانت للمباراة الثانية توالياً بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن.
وبفضل 47 نقطة في الربع الثالث فقط، تغلب إنديانا بايسرز على ضيفه ميلووكي باكس 142-130، محققاً انتصاره الخامس توالياً والرابع من أصل خمس مواجهات جمعت الفريقين في غضون 54 يوماً.
«الفوز ممتع»
وكان تايريس هاليبرتون أفضل المسجلين في صفوف بايسرز بـ31 نقطة في أمسية وصل خلالها سبعة من لاعبي المضيف إلى عشر نقاط أو أكثر، فيما كان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (26 نقطة) وداميان ليلارد (23) وكريس ميدليتون (19) الأفضل في صفوف باكس.
وقال هاليبرتون إن «الفوز ممتع ونحن نستمتع الآن بتحقيقه. يجب أن نواصل المنافسة على أعلى المستويات. إذا استمررنا في الرميات الجيدة، فأمور جيدة ستحصل».
واعتبر هاليبرتون أن التحسينات الدفاعية التي طبقها فريقه كانت مفتاح تغيير مجرى المباراة في الربع الثالث الذي حسمه فريقه 47-29 ليدخل الربع الأخير متقدماً بفارق 16 نقطة.
وأوضح: «كان علينا اللعب بتماسك دفاعي. تمكنا من التسجيل بشكل جيد جداً ضد هؤلاء الشبان طوال العام، فكان علينا إيجاد طريقة لإيقافهم دفاعياً ونجحنا في تحقيق ذلك في الشوط الثاني».
من جهته، رأى مدرب باكس أدريان غريفين أن خسارة فريقه الكرة في 13 مناسبة لعبت دوراً في هذه الهزيمة الجديدة أمام بايسرز، مضيفاً: «لقد منحنا أنفسنا الفرصة (للفوز)، لكن الأمور تصبح أصعب بكثير حين تخسر الكرة بهذا الشكل».
وسجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 من نقاطه الـ41 في الشوط الأول وأسهم كايري إيرفينغ بـ29 نقطة في الفوز الكاسح الذي حققه دالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-97، فيما مُني لوس أنجلوس ليكرز بهزيمة ثالثة توالياً بخسارته على أرضه أمام ميامي هيت 96-110 في أمسية للنسيان بالنسبة إلى ليبرون جيمس الذي اكتفى بـ12 نقطة، ما جعل أنتوني ديفيس (29) يقاتل وحيداً.
وعانى ليكرز الأمرين من خارج القوس، إذ اكتفى بأربع محاولات ناجحة من أصل 30 في أمسية تخلف خلالها منذ بداية الربع الأول ولم يتمكن من اللحاق بعدها بضيفه.
وبعد مباراة ماراثونية احتكم خلالها الفريقان الى شوطين إضافيين، خرج ساكرامنتو كينغز منتصراً للمرة العشرين في 33 مباراة هذا الموسم بعد تخطيه أورلاندو ماجيك 138-134، وذلك بفضل 37 نقطة من ماليك مونك وثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» لليتواني دومانتاس سابونيس (22 نقطة مع 23 متابعة و12 تمريرة حاسمة)، فيما لم تكن النقاط الـ43 التي سجلها باولو بانشيرو كافية لتجنيب الضيوف الهزيمة.
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