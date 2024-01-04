13 كيلو ماريجوانا بالمكسرات والتوابل تقود إفريقيا إلى السجن 10 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات لشاب إفريقي 24 عاما حاول تهريب أكثر من 13 كيلو من مخدر الماريجوانا بداخل طرد استورده من بلده، ممتلئا بالمكسرات وأكياس التوابل، حيث حاول المتهم إخفاء المخدرات بداخل ما يقرب من 54 كرة بلاستيكية ملفوفة بعناية وبطريقة فنية يصعب اكتشافها، إلا أن إدارة الجمارك أحبطت العملية، فيما أمرت المحكمة بتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبعاد المتهم بعد تنفيذ العقوبة.
وكان ضابط جمارك بمطار البحرين الدولي على واجب عمله وأثناء قيامه بتمرير الطرود البريدية اشتبه في طرد قادم من دولة إفريقية، وبتفتيشه عثر على مواد غذائية و9 حزم بكل منها 6 كرات ملفوفة بشريط لاصق أبيض يحتوي على مادة يعتقد أنها (ماريجوانا)، وتبين احتواء الطرد على 13 كيلو من مخدر الماريجوانا بداخل 54 كرة بلاستيكية، حيث تم إحالة الواقعة لإدارة مكافحة المواد المخدرة لضبط المتهم.
حيث دلت التحريات الأمنية على أن المتهم يعمل ضمن شركة لاستيراد كميات المواد المخدرة إلى مملكة البحرين بقصد الاتجار ويقتصر دوره على استلام الطرود البريدية ويعمل على ترويجها بمقابل، فتم إعداد كمين لضبط المتهم بعد إبلاغه بوصول الطرد وطلب استلامه.
وأقر المتهم في التحقيقات بتعاطي المواد المخدرة، وقرر أنه توجه لاستلام الطرد البريدي بناء على الاتفاق مع أحد الأشخاص، ومن خلال محاضر النيابة العامة ثبت معمليا وجود المواد المخدرة في عينة إدرار المتهم، وثبت أن المضبوطات هي مادة الماريجونا المخدرة، كما ثبت بالتقرير الصادر لتفريغ الهاتف محادثات تتضمن إرسال واستلام صور لمواد لونها أخضر وأخرى بيضاء، وصور لأكياس شفافة تحتوي على مادة لونها أبيض وأخضر، وتحويلات مالية، ومادة بيضاء على ميزان، ومقاطع فيديو، وألعاب بداخلها مادة خضراء اللون.
فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 مايو الماضي استورد النبات المخدر (الماريجوانا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحاز وأحرز المؤثر العقلي (الميتامفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونان وعاقبته محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة.
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