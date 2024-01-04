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13 كيلو ماريجوانا بالمكسرات والتوابل تقود إفريقيا إلى السجن 10 سنوات

1/4/2024 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬السجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬لشاب‭ ‬إفريقي‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬حاول‭ ‬تهريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بداخل‭ ‬طرد‭ ‬استورده‭ ‬من‭ ‬بلده،‭ ‬ممتلئا‭ ‬بالمكسرات‭ ‬وأكياس‭ ‬التوابل،‭ ‬حيث‭ ‬حاول‭ ‬المتهم‭ ‬إخفاء‭ ‬المخدرات‭ ‬بداخل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬كرة‭ ‬بلاستيكية‭ ‬ملفوفة‭ ‬بعناية‭ ‬وبطريقة‭ ‬فنية‭ ‬يصعب‭ ‬اكتشافها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬أحبطت‭ ‬العملية،‭ ‬فيما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬المضبوطة‭ ‬وإبعاد‭ ‬المتهم‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

وكان‭ ‬ضابط‭ ‬جمارك‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬وأثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بتمرير‭ ‬الطرود‭ ‬البريدية‭ ‬اشتبه‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية،‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬و9‭ ‬حزم‭ ‬بكل‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬ملفوفة‭ ‬بشريط‭ ‬لاصق‭ ‬أبيض‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ (‬ماريجوانا‭)‬،‭ ‬وتبين‭ ‬احتواء‭ ‬الطرد‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بداخل‭ ‬54‭ ‬كرة‭ ‬بلاستيكية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬لضبط‭ ‬المتهم‭.‬

حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شركة‭ ‬لاستيراد‭ ‬كميات‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬ويقتصر‭ ‬دوره‭ ‬على‭ ‬استلام‭ ‬الطرود‭ ‬البريدية‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬ترويجها‭ ‬بمقابل،‭ ‬فتم‭ ‬إعداد‭ ‬كمين‭ ‬لضبط‭ ‬المتهم‭ ‬بعد‭ ‬إبلاغه‭ ‬بوصول‭ ‬الطرد‭ ‬وطلب‭ ‬استلامه‭.‬

وأقر‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬بتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬توجه‭ ‬لاستلام‭ ‬الطرد‭ ‬البريدي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ثبت‭ ‬معمليا‭ ‬وجود‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬عينة‭ ‬إدرار‭ ‬المتهم،‭ ‬وثبت‭ ‬أن‭ ‬المضبوطات‭ ‬هي‭ ‬مادة‭ ‬الماريجونا‭ ‬المخدرة،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتقرير‭ ‬الصادر‭ ‬لتفريغ‭ ‬الهاتف‭ ‬محادثات‭ ‬تتضمن‭ ‬إرسال‭ ‬واستلام‭ ‬صور‭ ‬لمواد‭ ‬لونها‭ ‬أخضر‭ ‬وأخرى‭ ‬بيضاء،‭ ‬وصور‭ ‬لأكياس‭ ‬شفافة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬لونها‭ ‬أبيض‭ ‬وأخضر،‭ ‬وتحويلات‭ ‬مالية،‭ ‬ومادة‭ ‬بيضاء‭ ‬على‭ ‬ميزان،‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬وألعاب‭ ‬بداخلها‭ ‬مادة‭ ‬خضراء‭ ‬اللون‭.‬

فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬استورد‭ ‬النبات‭ ‬المخدر‭ (‬الماريجوانا‭) ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬وحاز‭ ‬وأحرز‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬الميتامفيتامين‭) ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونان‭ ‬وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العقوبة‭.‬

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