البيت الأبيض: لم يعد لدى الولايات المتحدة أموال لدعم أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬كيربي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬الحزمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬تمويل‭ ‬لها،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬الكونغرس‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬أموال‭ ‬إضافية‭ ‬لدعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬كيربي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬بالكامل‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بعد،‭ ‬وإتمامها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أسابيع‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستقدم‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬لتسليح‭ ‬كييف،‭ ‬مطالبا‭ ‬الكونغرس‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

ودعت‭ ‬رئيسة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬باتكيفشينا‮»‬‭ ‬الأوكراني‭ ‬يوليا‭ ‬تيموشينكو‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬خطة‭ ‬بديلة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الغرب‭.‬