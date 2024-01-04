حزب الله ينعى أربعة مقاتلين قضوا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬العناصر‭ ‬الأربعة‭ ‬قتلوا‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الناقورة،‭ ‬وبينهم‭ ‬مسؤول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬البلدة‭. ‬وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬شن‭ ‬غارة‭ ‬وسط‭ ‬بلدة‭ ‬الناقورة،‭ ‬أحدثت‭ ‬دويًا‭ ‬هائلًا‭ ‬ودمرت‭ ‬منزلًا‭ ‬وألحقت‭ ‬أضرارًا‭ ‬بالمنازل‭ ‬المحيطة‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬كشافة‭ ‬الرسالة‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬إصابة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.

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ومع‭ ‬مقتل‭ ‬العناصر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬إلى‭ ‬175‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬129‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬الحزب‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تشهد‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تبادلا‭ ‬يوميا‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.

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ويقول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬مرئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬اليومية‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعاً‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و‮«‬إسناداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬وما‭ ‬تصفه‭ ‬بـ‮«‬البنى‭ ‬التحتية‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وتحركات‭ ‬مقاتليه‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭.

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وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬نقاتل‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬بحسابات‭ ‬مضبوطة‭ ‬ولذلك‭ ‬ندفع‭ ‬ثمنا‭ ‬من‭ ‬أرواح‭ ‬شبابنا‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬نبّه‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فكر‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬فسيكون‭ ‬قتالنا‭ ‬بلا‭ ‬سقوف‭ ‬وبلا‭ ‬قواعد‭ ‬وبلا‭ ‬حدود‭ ‬وبلا‭ ‬ضوابط‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬نفذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتهمها‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بـ«اغتيال‮»‬‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬صالح‭ ‬العاروري‭ ‬وستة‭ ‬آخرين‭ ‬بضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬أبرز‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬إسرائيلية‮»‬‭. ‬