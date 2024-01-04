تقارير إسرائيلية: شبكة أنفاق حزب الله أكثر تطورا من أنفاق حماس وتمتد إلى مئات الكيلومترات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تفاصيل‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني

ووفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كشف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الأنفاق‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات،‭ ‬وهو‭ ‬واسع‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لمرور‭ ‬المركبات،‭ ‬ويمتد‭ ‬من‭ ‬جباليا،‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬حتى‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬إيريز‭ ‬حتى‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬النفق‭ ‬لم‭ ‬يعبر‭ ‬الحدود،‭ ‬فمن‭ ‬المفترض‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يمكّن‭ ‬المقاتلين‭ ‬على‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭ ‬والخروج‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬جنود‭ ‬أو‭ ‬دوريات‭ ‬المراقبة‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬منعهم‭ ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬عندما‭ ‬تدفق‭ ‬3000‭ ‬مسلح‭ ‬بقيادة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬المستوطنات‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وقد‭ ‬أدى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬الضخم،‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬العديد‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬أنفاق‭ ‬مماثلة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬وفيها‭ ‬وتحتها‭ ‬ – ‭ ‬خاصة‭ ‬وسط‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المستمرة‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬جيش‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والإخلاء‭ ‬القسري‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭.‬

بدايات‭ ‬مشروع‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬فقد‭ ‬بدأ‭ ‬مشروع‭ ‬نفق‭ ‬لبنان‭ ‬وتطور‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬نفق‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬الموجودة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬عميقة‭ ‬ومتعددة‭ ‬الجوانب‭.‬

في‭ ‬مركز‭ ‬ألما‭ ‬للأبحاث‭ ‬والتعليم،‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬أمضى‭ ‬الباحثون‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬السفلي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وقد‭ ‬كشف‭ ‬تال‭ ‬بيري،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬ألما،‭ ‬والذي‭ ‬خدم‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬استخبارات‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الشبكة‭ ‬الجوفية‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭.‬

وقبل‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬تمكن‭ ‬بيري‭ ‬من‭ ‬تعقب‭ ‬‮«‬خريطة‭ ‬المضلعات‮»‬‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬الأنفاق‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬عام‭ ‬2021‭: ‬‮«‬الخريطة‭ ‬موسومة،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬مجهولة،‭ ‬بمضلعات‭ (‬دوائر‭) ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬منطقة‭ ‬جغرافية‭ ‬وبلدة‭ ‬وقرية‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬تقديرنا،‭ ‬تشير‭ ‬هذه‭ ‬المضلعات‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تجمع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬الدفاع‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الغزو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للبنان‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬مركز‭ ‬محلي‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬المحلية‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬وبين‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المراكز،‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وربطها‭ ‬ببعضها‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

وقدر‭ ‬بيري‭ ‬أن‭ ‬الطول‭ ‬التراكمي‭ ‬لشبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭.‬

ونشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬معاريف‮»‬‭ ‬الإسرائيليّة‭ ‬تقريراً‭ ‬تحدثت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬تابعة‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬واصفة‭ ‬إياها‭ ‬بـ«الإستراتيجية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فقد‭ ‬تطرّق‭ ‬باحثون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ألما‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وبحسب‭ ‬التقديرات،‭ ‬فإن‭ ‬الحزب‭ ‬وبعد‭ ‬حرب‭ ‬لبنان‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬أنشأ‭ ‬بمساعدة‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬والإيرانيين،‭ ‬مشروع‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مؤخراً‮»‬‭.‬

ووفقاً‭ ‬للباحثين،‭ ‬فإنّ‭ ‬تلك‭ ‬الأنفاق‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬محليّة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬إقليمية‭ ‬يبلغُ‭ ‬طولها‭ ‬عشرات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬وتربط‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ببيروت‭ ‬والبقاع‭.‬

كذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬الباحثون،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬معاريف‮»‬،‭ ‬أنّ‭ ‬تلك‭ ‬الأنفاق‭ ‬تربط‭ ‬أيضاً‭ ‬مناطق‭ ‬عديدة‭ ‬ببعضها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وأضافوا‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬تقارير‭ ‬مختلفة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المستشارين‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬ساعدوا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وقد‭ ‬اعتبر‭ ‬الأخير‭ ‬بالمهم‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬أنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬هي‭ ‬سلطة‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الأنفاق،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الأنفاق‭ ‬للاستخدام‭ ‬العسكريّ‭ ‬منذ‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

ونشر‭ ‬المعهد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خريطة‭ ‬تُظهر‭ ‬مسار‭ ‬نفق‭ ‬يمتلكه‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬ويبدأ‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جنسنايا‭ ‬ – ‭ ‬قضاء‭ ‬جزين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬مشغرة‭ ‬في‭ ‬البقاع‭ ‬الغربيّ‭.‬

وتظهر‭ ‬الخريطة‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬النفق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬فيما‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬يمرّ‭ ‬بمناطق‭ ‬عديدة‭ ‬أبرزها‭ ‬برتي،‭ ‬كفرا،‭ ‬اللويزة،‭ ‬سجد،‭ ‬زغرين،‭ ‬عيشية،‭ ‬ميدون‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ضابطٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬مستشاراً‭ ‬كورياً‭ ‬شمالياً‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نفق‭ ‬متطور‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بطول‭ ‬25‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬يتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬الاتصال‭ ‬والتجمع‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لنقل‮

‬‭ ‬قواته‭ ‬وتمركزها‮»‬‭.‬‮

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يقولُ‭ ‬باحثو‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬ألما‮»‬‭ ‬الإسرائيليّ‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬معطيات‭ ‬ومعلومات‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬الأنفاق‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لـ«حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬مشيرين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الأنفاق‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬غرف‭ ‬قيادة‭ ‬وسيطرة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مستودعات‭ ‬ذخيرة‭ ‬وإمدادات‭ ‬وعيادات‭ ‬ميدانية‭ ‬ومنصات‭ ‬مخصصة‭ ‬لإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬بكل‭ ‬أنواعها‮»‬‭.‬

و«تلفت‭ ‬معاريف‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الباحثين‭ ‬أوضحوا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الأنفاق‭ ‬تسمح‭ ‬بتنقل‭ ‬قوات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬من‭ ‬مكانٍ‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬بغرض‭ ‬تعزيز‭ ‬الدفاع‭ ‬أو‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهجوم‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬ومحمية‭ ‬ومخفية،‭ ‬وأضافوا‭: ‬‮«‬كذلك،‭ ‬فإنّ‭ ‬تلك‭ ‬الأنفاق‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬تتيح‭ ‬لعناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬التنقل‭ ‬عبر‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والمركبات‭ ‬الرباعية‭ ‬الدفع‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحجم‮»‬‭.‬