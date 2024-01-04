وزير الصناعة يكرم المنشآت التجارية المستفيدة من مبادرة إعفاء رسوم الحملات الترويجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمعنية‭ ‬بإعفاء‭ ‬رسوم‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬وتمديد‭ ‬فترات‭ ‬التخفيضات‭ ‬التجارية‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المبادرة‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحال‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬1 ? 122‭ ‬منشأة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بإعفاء‭ ‬رسوم‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬وتمديد‭ ‬فترات‭ ‬التخفيضات‭ ‬التجارية‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حركة‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية‭.‬

هذا‭ ‬وتمنح‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تراخيص‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬والتخفيضات‭ ‬التجارية‭ ‬والسحوبات‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬الصادر‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬