وزير الصناعة يكرم المنشآت التجارية المستفيدة من مبادرة إعفاء رسوم الحملات الترويجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرم عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مجموعة من المحال والمنشآت التجارية المستفيدة من المبادرة الوطنية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والمعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري تزامناً مع موسم أعياد مملكة البحرين وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتم إطلاق المبادرة الوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والمعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري اعتباراً من شهر نوفمبر 2023 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث شهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من أصحاب المحال والمجمعات التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، والتي بلغ عددها 1 ? 122 منشأة.
الجدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية المعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية جاءت من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تشجيع مشاركة القطاع التجاري في احتفالات مملكة البحرين، وتعزيز حركة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين في المحلات والمجمعات التجارية.
هذا وتمنح إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات على الجوائز قبل تنفيذها من قبل المنشآت التجارية في الأسواق المحلية لمملكة البحرين وفقاً لأحكام القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
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