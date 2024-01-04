بابكو إنرجيز تعلن مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)COP

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬استكمالاً‭ ‬للإنجاز‭ ‬المالي‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بإغلاق‭ ‬أكبر‭ ‬تمويل‭ ‬مرتبط‭ ‬بالحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬لدى‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وربطه‭ ‬بمؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬رئيسية‭ ‬محددة‭ ‬قائمة‭ ‬علىركائز‭ ‬الاستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬النهج‭ ‬المبتكر‭ ‬لأهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬ويدير‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لمبادلة‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بدمج‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬عملياتنا،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬إعلاننا‭ ‬الأخير‭ ‬لإطار‭ ‬التمويل‭ ‬المرتبط‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬معياراً‭ ‬عالمياً‭ ‬لشركات‭ ‬الطاقة،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬أدواتنا‭ ‬المالية،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬ندير‭ ‬المخاطر‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬نقود‭ ‬أيضا‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جمال‭ ‬الكشي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بدعم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للتحول‭ ‬المالي‭ ‬المستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بدور‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مبادلة‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التمويل‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير،‭ ‬وسنواصل‭ ‬دعم‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬انتقالهم‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬أعمال‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭.‬