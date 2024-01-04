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السعودية وقطر تنددان بتصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

1/4/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - ‬الوكالات‭: ‬ندّدت‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬بتصريحات‭ ‬وزيريّ‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬والمال‭ ‬الإسرائيليّين‭ ‬بشأنّ‭ ‬تهجير‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وإعادة‭ ‬احتلال‭ ‬القطاع‭ ‬وبناء‭ ‬المستوطنات‭ ‬فيه‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليهود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العدوان‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬تشجيع‮»‬‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الهجرة،‭ ‬غداة‭ ‬دعوة‭ ‬مماثلة‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭. ‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تنديد‭ ‬المملكة‭ ‬ورفضها‭ ‬القاطع‭ ‬للتصريحات‭ ‬المتطرفة‭ ‬لوزيرين‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬اللذين‭ ‬دعيا‭ ‬لتهجير‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وإعادة‭ ‬احتلال‭ ‬القطاع‭ ‬وبناء‭ ‬المستوطنات‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لتفعيل‭ ‬آليات‭ ‬المحاسبة‭ ‬الدولية‭ ‬تجاه‭ ‬إمعان‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عبر‭ ‬تصريحاتها‭ ‬وأفعالها،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الدوحة،‭ ‬أدانت‭ ‬قطر،‭ ‬الوسيط‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزيرين‭ ‬الإسرائيليّين‭. ‬

واعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬‮«‬امتدادا‭ ‬لنهج‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وازدراء‭ ‬القوانين‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومساعيه‭ ‬المسمومة‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬السلام،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬أرض‭ ‬فلسطينية،‭ ‬وستظل‭ ‬فلسطينية‮»‬‭. ‬

وأثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزيرين‭ ‬تنديد‭ ‬منسّق‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭. ‬وقال‭ ‬بوريل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬أدين‭ ‬بشدة‭ ‬التصريحات‭ ‬التحريضية‭ ‬وغير‭ ‬المسؤولة‭ ‬للوزيرين‭ ‬الإسرائيليين‭.. ‬التي‭ ‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬تهجيرهم‮»‬‭. ‬

واتُّهم‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬اليهودية‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مرة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬شابًا‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية،‭ ‬وأدين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بدعم‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬العنصرية‭. ‬

وبن‭ ‬جفير‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬الاستيطان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬

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