السعودية وقطر تنددان بتصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الرياض - الوكالات: ندّدت السعودية وقطر أمس «بأشد العبارات» بتصريحات وزيريّ الأمن القومي والمال الإسرائيليّين بشأنّ تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير قد دعا يوم الاثنين إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان وإلى «تشجيع» السكان الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية أمس في بيان عن «تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».
وأكّدت في بيان لها «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وفي الدوحة، أدانت قطر، الوسيط البارز في عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، «بأشد العبارات» تصريحات الوزيرين الإسرائيليّين.
واعتبرت هذه التصريحات «امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، ولا سيما حل الدولتين».
وأكدت الخارجية القطرية أنّ «سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية».
وأثارت تصريحات الوزيرين تنديد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وقال بوريل يوم الأربعاء: «أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين.. التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى تهجيرهم».
واتُّهم بن غفير الذي يتزعم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف أكثر من 50 مرة عندما كان شابًا بالتحريض على العنف أو خطاب الكراهية، وأدين في عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.
وبن جفير هو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي.
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