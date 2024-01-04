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جامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة توقعان مذكرة للتعاون في المجالات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي

1/4/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭.‬

وتقضي‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الممتحنين‭ ‬الخارجيين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقييم‭ ‬الخارجي‭ ‬للبرامج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وإنجاز‭ ‬مشروعات‭ ‬بحثية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬والندوات‭ ‬المحلية،‭ ‬ودعم‭ ‬النشاط‭ ‬الطلابي،‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الطلابية‭ ‬الفنية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والرياضية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬لأفضل‭ ‬المخرجات‭ ‬التعليمية‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬موضحاً‭ ‬بأن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تطوير‭ ‬الجامعتين،‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب،‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالخبرات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتجربة‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والنشاط‭ ‬الطلابي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الجامعتين‭. ‬

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