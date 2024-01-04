جامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة توقعان مذكرة للتعاون في المجالات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقّع الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة، للتعاون في المجالات الأكاديمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي.
وتقضي مذكرة التفاهم بالتعاون في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الممتحنين الخارجيين، من أجل التقييم الخارجي للبرامج الدراسية، وتعزيز التدريب والتطوير المهني، وتنظيم الورش والدورات التدريبية لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي، وإنجاز مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم واستضافة المؤتمرات الدولية والندوات المحلية، ودعم النشاط الطلابي، والتعاون بين الأندية الطلابية الفنية، والثقافية، والرياضية.
وأكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين حرص الجامعة على تعزيز عقد الشراكات بغية الوصول لأفضل المخرجات التعليمية وبما يتماشى مع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً بأن التعاون مع الجامعة العربية المفتوحة يصب في مصلحة تطوير الجامعتين، عبر تبادل الخبرات الأكاديمية، والاستفادة المتبادلة في مجالات التدريب، والبحث العلمي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالخبرات الأكاديمية والعلمية في جامعة البحرين، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الخبرات، وتجربة الجامعة في التدريب والنشاط الطلابي، بما يحقق تطلعات الجامعتين.
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