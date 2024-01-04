بلدي المحرق يوافق على إزالة النصب التذكاري ((الشلال)) لتطوير شارع المطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الهيكل‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬الحجر‭ ‬ويمكن‭ ‬استبداله‭ ‬بآخر‭ ‬يشبهه‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النسخة‭ ‬المماثلة‭ ‬له‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬نقل‭ ‬نصب‭ ‬الشلال‭ ‬التذكاري‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬الإجماع‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬بإزالته‭.‬

وقال‭ ‬النعار‭ ‬إن‭ ‬شارع‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير‭ ‬وشارع‭ ‬المطار‭ ‬السريع،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الطرق‭ ‬المجاورة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ستشهد‭ ‬تطويرات‭ ‬ضخمة‭ ‬تشمل‭ ‬الجسور‭ ‬والتوسعات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬كانت‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬الكثيفة‭ ‬وكان‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬الطريق،‭ ‬لذلك‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لخروجه‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.‬

واستبعد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بالمجلس‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬إزالة‭ ‬الصقر‭ ‬المجاور‭ ‬لنصب‭ ‬الشلال،‭ ‬لعدم‭ ‬إعاقته‭ ‬لأعمال‭ ‬التطوير‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬‮«‬نقله‮»‬،‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬للتطويرات‭.‬