بلدي المحرق يوافق على إزالة النصب التذكاري ((الشلال)) لتطوير شارع المطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وافق مجلس بلدي المحرق على إزالة النصب التذكاري «الشلال» الذي يقع على شارع خليفة الكبير تمهيدا لتشييد جسر علوي جديد، إلى شارع المطار، واستخدام المساحة الفارغة لبناء طرق موسعة جديدة لسكان المنطقة وزوارها.. صرح بذلك عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق، وقال للزميلة جلف ديلي نيوز: «علينا دائمًا أن نفكر في الصالح العام، حتى وإن كان النصب التذكاري، لكن تطوير شارع المطار طال انتظاره لذا يجب تفكيك هذا النصب».
وأضاف: «هذا الهيكل مصنوع من الحجر ويمكن استبداله بآخر يشبهه في المستقبل، لكن من الممكن أن تكون النسخة المماثلة له مصنوعة من مادة مختلفة».
وأشار إلى أن تكلفة نقل نصب الشلال التذكاري مرتفعة للغاية ولهذا السبب حصلنا على الإجماع على قرار بإزالته.
وقال النعار إن شارع خليفة الكبير وشارع المطار السريع، من بين الطرق المجاورة الأخرى، ستشهد تطويرات ضخمة تشمل الجسور والتوسعات، مشيرا إلى أن الناس كانت تشكو من حركة المرور الكثيفة وكان النصب التذكاري يقف في الطريق، لذلك حان الوقت لخروجه من المنطقة.
واستبعد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أحمد المقهوي إزالة الصقر المجاور لنصب الشلال، لعدم إعاقته لأعمال التطوير. ومع ذلك، يمكن «نقله»، إذا لزم الأمر، في مرحلة لاحقة من أجل فسح المجال للتطويرات.
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