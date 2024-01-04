القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع.. ويؤكد:تجهيز قوة الدفاع بأحدث المنظومات للذود عن مقدرات الوطن

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- Akhbar Al Khaleej) قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين اطلع خلالها على مجريات سير العمل بالوحدة، وذلك صباح أمس الخميس 4 يناير 2024م.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة والمتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، استطاعت قوة دفاع البحرين خلال مسيرتها الدفاعية المباركة الوصول نحو أعلى درجات الكفاءة والإتقان فضلاً عن تجهيز كافة أسلحتها ووحداتها بأحدث المنظومات للذود عن مقدرات الوطن، وبفضل من الله تعالى والبذل والتفاني يحقق دائماً رجال هذه القوة الأبية واجباتهم بكل دقة ويسطروا أسمى ملاحم الشجاعة والبسالة في مختلف المواقع والميادين، مشيداً بالإسهامات النيّرة لقوة دفاع البحرين وبإنجازاتها الكبيرة.
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