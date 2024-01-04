القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع.. ويؤكد:تجهيز قوة الدفاع بأحدث المنظومات للذود عن مقدرات الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إنه‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬ ‏ للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬استطاعت‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬المباركة‭ ‬الوصول‭ ‬نحو‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإتقان‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها‭ ‬بأحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن،‭ ‬وبفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬والبذل‭ ‬والتفاني‭ ‬يحقق‭ ‬دائماً‭ ‬رجال‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الأبية‭ ‬واجباتهم‭ ‬بكل‭ ‬دقة‭ ‬ويسطروا‭ ‬أسمى‭ ‬ملاحم‭ ‬الشجاعة‭ ‬والبسالة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬والميادين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإسهامات‭ ‬النيّرة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وبإنجازاتها‭ ‬الكبيرة‭. ‬