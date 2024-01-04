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بحث تعزيز التعاون بين البحرين وباكستان في مجالات التعليم والتدريب

1/4/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬أمس‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬جو‭. ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الباكستانية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والطاقة‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقديم‭ ‬المركز‭ ‬لبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ورصد‭ ‬للمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭. ‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬النعيمي‭ ‬شرحاً‭ ‬موجزاً‭ ‬حول‭ ‬رسالة‭ ‬المركز‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬مهنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغيرة،‭ ‬والمحاور‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬عمل‭ ‬المركز،‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمحور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الخاص‭ ‬بالتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب،‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المعارف،‭ ‬والعلوم‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التعليم‭ ‬للصناعة‭ ‬4‭.‬0‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬للعمالة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭. ‬

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