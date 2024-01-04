بحث تعزيز التعاون بين البحرين وباكستان في مجالات التعليم والتدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬النعيمي‭ ‬شرحاً‭ ‬موجزاً‭ ‬حول‭ ‬رسالة‭ ‬المركز‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬مهنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغيرة،‭ ‬والمحاور‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬عمل‭ ‬المركز،‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمحور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الخاص‭ ‬بالتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب،‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المعارف،‭ ‬والعلوم‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التعليم‭ ‬للصناعة‭ ‬4‭.‬0‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬للعمالة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭. ‬