بحث تعزيز التعاون بين البحرين وباكستان في مجالات التعليم والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أمس ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، وذلك في مقر المركز الكائن بمنطقة جو. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الباكستانية الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم والتدريب المهني، وبالأخص في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، في ظل تقديم المركز لبرامج تدريبية واسعة النطاق والتي تأتي بناء على دراسة احتياجات سوق العمل المحلي من جهة ورصد للمهارات المطلوبة في سوق العمل الدولي.
وفي ذات السياق، قدم الدكتور النعيمي شرحاً موجزاً حول رسالة المركز الرامية إلى إعداد كوادر مهنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، والمحاور الاستراتيجية التي يرتكز عليها عمل المركز، لاسيما ما يتعلق بالمحور الاستراتيجي الخاص بالتعاون الدولي مع المؤسسات التدريبية والمهنية في مختلف دول العالم، مشيراً إلى حرص المركز على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التدريب، والتبادل الثقافي من حيث المعارف، والعلوم في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين، ومواكبة التعليم للصناعة 4.0 بما يشمل توفير الفرص التدريبية للعمالة وتعزيز قدراتهم.
من جانبه أكد السيد ثاقب رؤوف، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، على عمق علاقات التعاون القائمة، والحرص المتبادل بين المؤسسات في كلا البلدين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
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