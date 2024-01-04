ضمن مبادرات مؤسسة راشد آل خليفة للفنون..المحطة الفنية تطلق أول برامجها للتبادل الثقافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستهدف‭ ‬برنامج‭ ‬الإقامة‭ ‬للفنانين،‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية‭ ‬والإبداعية‭ ‬مثل‭ ‬الكتابة‭ ‬والتصميم‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬وتنسيق‭ ‬المتاحف‭ ‬والمعارض‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظون‭ ‬بفرصة‭ ‬الإقامة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الفني‭ ‬البحريني،‭ ‬وتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬للمهتمين‭ ‬بمجالات‭ ‬الفنون،‭ ‬فيما‭ ‬سيختتم‭ ‬البرنامج‭ ‬فعاليته‭ ‬بعرض‭ ‬مشروع‭ ‬نهائي،‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬ويضم‭ ‬عناصر‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

وسيحصل‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬وممارسي‭ ‬الفنون‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬مالية‭ ‬لإنتاج‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬المرافق‭ ‬المختلفة‭ ‬للمحطة‭ ‬الفنية،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬سوق‭ ‬المحرق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أجهزة‭ ‬الطباعة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬واستوديوهات‭ ‬التسجيل‭ ‬وتصميم‭ ‬الأزياء‭ ‬والتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭.‬

وثمّن‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬دعم‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الإقامة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الإقامة‭ ‬سيثري‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعتها‭ ‬المتنامية‭ ‬كمركز‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربطه‭ ‬بين‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬البلدين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬الترحيب‭ ‬بالمواهب‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬وما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬غنى‭ ‬وتنوع‭ ‬ثقافي‭ ‬عريق‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للتأثير‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الفني‭ ‬البحريني،‭ ‬إذ‭ ‬ينسجم‭ ‬البرنامج‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬مهمة‭ ‬مشروع‭ ‬المحطة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعاون‭ ‬الفني‭ ‬الهادف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الفائدة‭ ‬للمواهب‭ ‬الفنية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اطلاعهم‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بتجارب‭ ‬الفنانين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستيفن‭ ‬بوندي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بدعم‭ ‬برنامج‭ ‬الإقامة‭ ‬التابع‭ ‬للمحطة‭ ‬الفنية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بأن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬المحطة‭ ‬الفنية،‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬وقع‭ ‬وتأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬بلدينا‮»‬‭.‬

و‭(‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬هي‭ ‬مساحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الفنانين‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬لهم‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬إنتاجهم‭ ‬الإبداعي،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬مع‭ ‬معدات‭ ‬متخصصة‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬والبودكاست،‭ ‬وتصميم‭ ‬الأزياء،‭ ‬والعلاج‭ ‬بالفن‭.‬

وتسعى‭ (‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والتجريب‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬الحضورية‭ ‬وعبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وبرامج‭ ‬الزمالة‭ ‬والإقامة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفنية‭. ‬