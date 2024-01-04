ضمن مبادرات مؤسسة راشد آل خليفة للفنون..المحطة الفنية تطلق أول برامجها للتبادل الثقافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت (المحطة الفنية)، وهي مساحة فنية سيتم افتتاحها قريبًا ضمن مبادرات مؤسسة راشد آل خليفة للفنون، تدشين برنامجها الافتتاحي للتبادل الثقافي، بدعم وتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين.
ويستهدف برنامج الإقامة للفنانين، الذي ينطلق في مارس، المواطنين الأمريكيين من مختلف المجالات الفنية والإبداعية مثل الكتابة والتصميم والهندسة المعمارية وتنسيق المتاحف والمعارض الفنية، حيث سيحظون بفرصة الإقامة مدة ثلاثة أشهر في مملكة البحرين، بهدف التعاون مع المجتمع الفني البحريني، وتنظيم ورش عمل للمهتمين بمجالات الفنون، فيما سيختتم البرنامج فعاليته بعرض مشروع نهائي، سيتم تنفيذه بالتعاون مع فنانين من البحرين، ويضم عناصر مستمدة من الثقافة والهوية البحرينية.
وسيحصل المشاركون في البرنامج من الأكاديميين وممارسي الفنون من مواطني الولايات المتحدة على منحة مالية لإنتاج مشاريعهم الفنية في مملكة البحرين، فضلاً عن إمكانية استخدام المرافق المختلفة للمحطة الفنية، الواقعة في قلب سوق المحرق، بما في ذلك أجهزة الطباعة الثلاثية الأبعاد، واستوديوهات التسجيل وتصميم الأزياء والتصوير الفوتوغرافي.
وثمّن الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنون دعم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج الإقامة، وأشار إلى أن برنامج الإقامة سيثري المشهد الفني في مملكة البحرين، ويسهم في تعزيز سمعتها المتنامية كمركز للإبداع والابتكار، من خلال ربطه بين فنانين من البلدين.
وأوضح أن البرنامج يعد خطوة نحو الترحيب بالمواهب الأمريكية في مملكة البحرين، واطلاعهم على المشهد الفني وما تزخر به المملكة من غنى وتنوع ثقافي عريق. كما أنه يعد فرصة للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع الفني البحريني، إذ ينسجم البرنامج تمامًا مع مهمة مشروع المحطة الفنية في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الفني الهادف، وهو ما يحقق الفائدة للمواهب الفنية البحرينية من خلال اطلاعهم وتعريفهم بتجارب الفنانين من الدول الأخرى.
من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي عن سعادته بدعم برنامج الإقامة التابع للمحطة الفنية، وذلك ضمن برنامج المنح الصغيرة التي تقدمها سفارة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين.
وأضاف: «يؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الدولي بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، ونحن متفائلون بأن شراكتنا مع المحطة الفنية، التي يرأسها الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، سيكون لها وقع وتأثير إيجابي على المجتمعات الفنية في بلدينا».
و(المحطة الفنية) هي مساحة تهدف إلى تمكين الفنانين وصقل مهاراتهم من خلال توفير الوصول إلى الموارد لهم بهدف دعم إنتاجهم الإبداعي، حيث تضم مجموعة متنوعة من الاستوديوهات مع معدات متخصصة للتصوير الفوتوغرافي، والبودكاست، وتصميم الأزياء، والعلاج بالفن.
وتسعى (المحطة الفنية) إلى خلق بيئة تفاعلية تشجع على الإبداع والتجريب والابتكار في الفنون من خلال ورش العمل الحضورية وعبر الإنترنت، وبرامج الزمالة والإقامة، وتنظيم الفعاليات الفنية.
MENAFN04012024000055011008ID1107686638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.