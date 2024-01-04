Friday, 05 January 2024 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 25 مشاركا في ((مسابقة ذوي العزيمة بالنواب)) حتى الآن

1/4/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬لجنة‭ ‬الإعداد‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتمكين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬غازي‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماعها‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتسابقين‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مستمر،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تستقبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬للمشاركين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬قائمة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المشتركين‭ ‬والمتنافسين‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مؤسسات‭ ‬وجهات‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة،‭ ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مشاركاً،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬المتنافسة‭ ‬هي‭: ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتتوزع‭ ‬فئات‭ ‬المشاركين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أكاديمية‭ ‬وفنية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وريادة‭ ‬أعمال‭ ‬والرياضة‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬وغيرها‭. ‬

هذا‭ ‬وتأتي‭ ‬الجائزة‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بو‭ ‬نجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬سيمنح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬جائزة‭ ‬للمتميزين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والخاصة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الأفراد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬جاءت‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للتوصيات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬النيابي‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬2023م،‭ ‬ونتاجاً‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وترسيخ‭ ‬دورهم‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وكل‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العامة،‭ ‬وصون‭ ‬حقوقهم‭ ‬عبر‭ ‬سن‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات،‭ ‬وبما‭ ‬يوفر‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬الداعمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬الوطن‭.‬

MENAFN04012024000055011008ID1107686637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث