أكثر من 25 مشاركا في ((مسابقة ذوي العزيمة بالنواب)) حتى الآن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مؤسسات‭ ‬وجهات‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة،‭ ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مشاركاً،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬المتنافسة‭ ‬هي‭: ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتتوزع‭ ‬فئات‭ ‬المشاركين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أكاديمية‭ ‬وفنية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وريادة‭ ‬أعمال‭ ‬والرياضة‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬وغيرها‭. ‬

هذا‭ ‬وتأتي‭ ‬الجائزة‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بو‭ ‬نجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬سيمنح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬جائزة‭ ‬للمتميزين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والخاصة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الأفراد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬جاءت‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للتوصيات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬النيابي‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬2023م،‭ ‬ونتاجاً‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وترسيخ‭ ‬دورهم‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وكل‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العامة،‭ ‬وصون‭ ‬حقوقهم‭ ‬عبر‭ ‬سن‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات،‭ ‬وبما‭ ‬يوفر‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬الداعمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬الوطن‭.‬