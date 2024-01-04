أكثر من 25 مشاركا في ((مسابقة ذوي العزيمة بالنواب)) حتى الآن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت لجنة الإعداد والإشراف على مسابقة مجلس النواب لتمكين ذوي العزيمة، برئاسة السيد غازي عبدالمحسن مدير إدارة الاتصال، رئيس اللجنة، في مستهل اجتماعها صباح أمس وبحضور أعضاء اللجنة، أن عدد المتقدمين من الجهات والهيئات العامة والخاصة من المشاركين والمتسابقين على الجائزة في تزايد مستمر، حيث بلغ حتى الآن أكثر من 25 مشاركاً من مختلف الفئات، ولا تزال اللجنة المنظمة تستقبل العديد من الطلبات للمشاركين، مؤكدة أن الفرصة قائمة للمزيد من المشتركين والمتنافسين.
وأوضحت اللجنة أنه حتى الآن تشارك في المسابقة أكثر من 10 مؤسسات وجهات عامة وخاصة، كما زاد المشاركون من فئات الأفراد على 15 مشاركاً، ومن أبرز هذه الجهات المتنافسة هي: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، جمعية الكلمة الطيبة، الجامعة العربية المفتوحة، نادي الصم الرياضي البحريني وغيرها، وتتوزع فئات المشاركين حتى الآن ما بين أكاديمية وفنية واجتماعية وريادة أعمال والرياضة وخدمة المجتمع والتدريب والتوظيف وغيرها.
هذا وتأتي الجائزة بتوجيه من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبمتابعة من المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، حيث سيمنح مجلس النواب نحو 17 جائزة للمتميزين من فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة، إضافة إلى فئة الأفراد.
يذكر أن الجائزة جاءت تطبيقاً للتوصيات المنبثقة عن المنتدى النيابي لذوي العزيمة 2023م، ونتاجاً لما يوليه المجلس النيابي من رعاية واهتمام لذوي العزيمة وترسيخ دورهم ضمن أولويات العمل الوطني، وكل الخطط والبرامج والاستراتيجيات العامة، وصون حقوقهم عبر سن القوانين والتشريعات، وبما يوفر كل السبل الداعمة لهذه الفئة المهمة من الوطن.
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