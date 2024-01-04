((ألبا)) تسجل رقما قياسيا جديدا في الإنتاج السنوي1.6 مليون طن متري حجم الإنتاج فـي 2023 بزيادة بلغت 1.3%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البقالي: لا نحتفي بالإنجاز فحسب.. بل بالكفاءات التي تقف خلفه
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، تسجيلها رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الإنتاج بلغ 1.620.665 طنا متريا خلال عام 2023 بزيادة بلغت 20.554 طنا متريا، مقابل 1.600.111 طنا متريا في عام 2022، أي ما نسبته +1.3 % على أساس سنوي.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلا: «نحن فخورون بتخطي هدف الإنتاج المرصود في بداية العام مرة أخرى. واليوم لا نحتفي بالإنجاز فحسب، بل بالكفاءات التي تقف خلفه».
وأضاف: «كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر الجزيل للسيد خالد الرميحي رئيس مجلس الإدارة لقيادته وتوجيهاته الدائمة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المستمر طوال عام 2023».
وبهذه المناسبة أقامت الشركة فعالية بتاريخ 4 يناير 2024 في واحة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، شارك فيها أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرون الإداريون ومديرو الدوائر، إلى جانب الموظفين من مختلف الدوائر والأقسام.
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