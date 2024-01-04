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((ألبا)) تسجل رقما قياسيا جديدا في الإنتاج السنوي1.6 مليون طن متري حجم الإنتاج فـي 2023 بزيادة بلغت 1.3%

1/4/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البقالي: لا نحتفي بالإنجاز فحسب.. بل بالكفاءات التي تقف خلفه


أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تسجيلها‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬جديدًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬620‭.‬665‭ ‬طنا‭ ‬متريا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬20‭.‬554‭ ‬طنا‭ ‬متريا،‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬600‭.‬111‭ ‬طنا‭ ‬متريا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ +‬1‭.‬3 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتخطي‭ ‬هدف‭ ‬الإنتاج‭ ‬المرصود‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬واليوم‭ ‬لا‭ ‬نحتفي‭ ‬بالإنجاز‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلفه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للسيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لقيادته‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬الدائمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لدعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أقامت‭ ‬الشركة‭ ‬فعالية‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬واحة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والمديرون‭ ‬الإداريون‭ ‬ومديرو‭ ‬الدوائر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام‭.‬

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