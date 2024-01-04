تعيين الشيخ محمد صباح السالم الـصـبـاح رئـيـسا لـوزراء الكـويت

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- Akhbar Al Khaleej) الكويت - (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عيّن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء أمس وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وقبِل أمير الكويت استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر، بعد أن وجه إليها وإلى البرلمان انتقادات حادة، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وُلد رئيس الوزراء الجديد عام 1955، وشغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ فبراير 2006 إلى أن استقال في أكتوبر 2011، وشغل قبلها منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية نحو خمس سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1993 إلى 2001، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.
وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل (83 عاما) الذي تولى الحكم في 16 ديسمبر بعد أن توفي أخاه غير الشقيق أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد عن 86 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
الكويت - (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عيّن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء أمس، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وقبل أمير الكويت استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر، بعد أن وجه لها وللبرلمان انتقادات حادة، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ولد رئيس الوزراء الجديد في عام 1955، وشغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ فبراير 2006 إلى أن استقال في أكتوبر 2011.
وشغل قبلها منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية لنحو خمس سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1993 إلى 2001. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.
وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل (83 عاما) الذي تولى الحكم في 16 ديسمبر بعد أن توفي أخوه غير الشقيق أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد عن 86 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
ومن المتوقع أن تحافظ الكويت الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على سياساتها الخارجية الرئيسية المتبعة منذ عقود، منها دعم وحدة دول الخليج العربية والتحالفات الغربية والعلاقات القوية مع الرياض التي يتوقع أن تحظى بأولوية.
وربما تتطلع الكويت أيضا إلى توسيع العلاقات مع الصين التي تسعى للعب دور أكبر في المنطقة، وخصوصا بعد أن رعت بكين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في مارس.
وسيتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع برلمان قوي، انتخب غالبية أعضائه في يونيو من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
وكانت حكومة الشيخ أحمد النواف الصباح وصلت إلى توافق نادر مع مجلس الأمة، أسفر عن فترة من الاستقرار النسبي في الكويت، حيث تم إقرار عدة تشريعات.
وأدت الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان في الكويت إلى تعطيل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد بقوة في ظل اعتماد ميزانيتها العامة على إيرادات النفط بنسبة 90 بالمائة.
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