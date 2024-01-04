تعيين الشيخ محمد صباح السالم الـصـبـاح رئـيـسا لـوزراء الكـويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقبِل‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬استقالة‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬إليها‭ ‬وإلى‭ ‬البرلمان‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة،‭ ‬وكلفها‭ ‬بتصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭. ‬

وُلد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬وشغل‭ ‬سابقا‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2011،‭ ‬وشغل‭ ‬قبلها‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬سفيرا‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1993‭ ‬إلى‭ ‬2001،‭ ‬وهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ (‬83‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توفي‭ ‬أخاه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬السابق‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬





الكويت‭ - (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬أن‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬عيّن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الصباح‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس،‭ ‬وكلفه‭ ‬بترشيح‭ ‬أعضاء‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة‭. ‬

وقبل‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬استقالة‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬وللبرلمان‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة،‭ ‬وكلفها‭ ‬بتصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭. ‬

ولد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬وشغل‭ ‬سابقا‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2011‭. ‬

وشغل‭ ‬قبلها‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬لنحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬سفيرا‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1993‭ ‬إلى‭ ‬2001‭. ‬وهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ (‬83‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توفي‭ ‬أخوه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬السابق‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬الكويت‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬على‭ ‬سياساتها‭ ‬الخارجية‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتبعة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬منها‭ ‬دعم‭ ‬وحدة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والتحالفات‭ ‬الغربية‭ ‬والعلاقات‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بأولوية‭. ‬

وربما‭ ‬تتطلع‭ ‬الكويت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رعت‭ ‬بكين‭ ‬اتفاقا‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬مارس‭. ‬

وسيتعين‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬برلمان‭ ‬قوي،‭ ‬انتخب‭ ‬غالبية‭ ‬أعضائه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المعروفين‭ ‬تقليديا‭ ‬بمواقفهم‭ ‬المعارضة‭ ‬للحكومات‭ ‬السابقة‭. ‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬النواف‭ ‬الصباح‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬نادر‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬النسبي‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬عدة‭ ‬تشريعات‭. ‬

وأدت‭ ‬الخلافات‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬البلاد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اعتماد‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭.‬