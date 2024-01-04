الـعـدو يـرتـكـب مـجـازر بحق النازحيناستشهاد العشرات في العدوان المتواصل على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭: ‬‮«‬كرَّر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬جريمة‭ ‬إرغام‭ ‬المدنيين‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السِّلاح‭ ‬والقتل‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬الآمنة‭ ‬وأحيائهم‭ ‬السكنية‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬زعم‭ ‬أنها‭ ‬آمنة،‭ ‬ولكنه‭ ‬قام‭ ‬بقصفها‭ ‬وارتكب‭ ‬مجازر‭ ‬بحقهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تكرر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬ارتكاب‭ ‬6‭ ‬مجازر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬31‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬يعمها‭ ‬الدمار،‭ ‬وعلى‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬حضري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أغلق‭ ‬ممرا‭ ‬إنسانيا‭ ‬يتيح‭ ‬الفرار‭ ‬ويفتح‭ ‬ممرا‭ ‬آخر‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬فقط‭ ‬بالحركة‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬وسيكون‭ ‬الممر‭ ‬مفتوحا‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬حتى‭ ‬الرابعة‭ ‬مساء‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭: ‬‮«‬استُشهد،‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭. ‬

وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬للاجئين‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬ودبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مخيمات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬أعنف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأيام‭ ‬السابقة‭.‬





غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬موقعا‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬بغزة‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أرغم‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استهدفهم‭ ‬بالقصف،‭ ‬وارتكب‭ ‬مجازر‭ ‬بحقهم‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭: ‬‮«‬كرَّر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬جريمة‭ ‬إرغام‭ ‬المدنيين‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السِّلاح‭ ‬والقتل‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬الآمنة‭ ‬وأحيائهم‭ ‬السكنية‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬زعم‭ ‬أنها‭ ‬آمنة،‭ ‬ولكنه‭ ‬قام‭ ‬بقصفها‭ ‬وارتكب‭ ‬مجازر‭ ‬بحقهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تكرر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬ارتكاب‭ ‬6‭ ‬مجازر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬31‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬يعمها‭ ‬الدمار،‭ ‬وعلى‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬حضري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أغلق‭ ‬ممرا‭ ‬إنسانيا‭ ‬يتيح‭ ‬الفرار‭ ‬ويفتح‭ ‬ممرا‭ ‬آخر‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬فقط‭ ‬بالحركة‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬وسيكون‭ ‬الممر‭ ‬مفتوحا‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬حتى‭ ‬الرابعة‭ ‬مساء‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬‮«‬استُشهد،‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭. ‬

وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬للاجئين‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬ودبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مخيمات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬أعنف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأيام‭ ‬السابقة‭. ‬

قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‭ ‬كانوا‭ ‬بين‭ ‬14قتيلا‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬بغرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬قذائف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬سقطت‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خيام‭ ‬نصبها‭ ‬النازحون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬عدة‭ ‬جثث‭ ‬ملفوفة‭ ‬في‭ ‬بطانيات‭ ‬داخل‭ ‬مشرحة‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭. ‬

وقال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الغمري‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الناس‭ ‬آمنين‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬كان‭ ‬المنزل‭ ‬مليئا‭ ‬بالأطفال‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬شخصا‭. ‬وفجأة‭ ‬وقعت‭ ‬منازلهم‭ ‬عليهم‭... ‬ما‭ ‬ذنب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال؟‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬كانوا‭ ‬يبكون‭ ‬أحباء‭ ‬لهم‭ ‬قتلى‭ ‬ملفوفين‭ ‬بأكفان‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬فلسطينيين‭ ‬نازحين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬خيم‭. ‬

من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬بهاء‭ ‬أبو‭ ‬حطب‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أبناء‭ ‬شقيقه‭ ‬قتلوا،‭ ‬وروى‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬زراعية‭ ‬لإيواء‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬البرد‭. ‬أتت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وقصفتهم‭ ‬وهم‭ ‬نائمون‭. ‬لماذا؟‭ ‬هل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬يشكّلون‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأمريكا؟‮»‬‭. ‬

قال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬22438‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬57614‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬125‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬318‭ ‬آخرون‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

تسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬وفي‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬تقول‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إنها‭ ‬مفجعة‭. ‬وصار‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬مهددين‭ ‬بالمجاعة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭. ‬

وتدفق‭ ‬السكان‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬مخيمات‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي‭ ‬والنصيرات،‭ ‬حيث‭ ‬حملت‭ ‬بعض‭ ‬العائلات‭ ‬الفرش‭ ‬والأمتعة‭ ‬والأطفال‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬تجرها‭ ‬الحمير‭ ‬وتمكنت‭ ‬عائلات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تستقل‭ ‬سيارات‭. ‬

وحولت‭ ‬الأمطار‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬وحل،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬بؤس‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬سينصبون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الخيام‭ ‬ليقيموا‭ ‬فيها‭. ‬

وقال‭ ‬سلامة‭ ‬أحمد‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وأب‭ ‬لخمسة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬بتستعرض‭ ‬عضلاتها‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬جبناء‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬قال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬استهدف‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬وكان‭ ‬أقوى‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أيام،‭ ‬هم‭ ‬بيخططوا‭ ‬لارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬وتدمير‭ ‬زي‭ ‬ما‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والشمال،‭ ‬هل‭ ‬هاي‭ ‬حربهم؟‭ ‬حربهم‭ ‬بس‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‮»‬‭. ‬

ويعاني‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬والذين‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85 % ‭ ‬منهم،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬كارثية‭ ‬وبات‭ ‬معظمهم‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬المجاعة‭ ‬وفق‭ ‬الوكالات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭ ‬والأدوية‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلا‭ ‬بكميات‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬شديد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكتب‭ ‬تورك‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬مبديا‭ ‬‮«‬قلقا‭ ‬شديدا‭ ‬حيال‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬كبار‭ ‬حول‭ ‬خطط‭ ‬لنقل‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬ثالثة‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬يحظر‭ ‬النقل‭ ‬القسري‭ ‬لأشخاص‭ ‬يحظون‭ ‬بالحماية‭ ‬داخل‭ ‬أرض‭ ‬محتلة‭ ‬أو‭ ‬ترحيلهم‭ ‬منها‮»‬‭. ‬