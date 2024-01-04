الغضب يتصاعد في أمريكا ضد بايدن لدعمه حرب إبادة غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ينتقد‭ ‬بعض‭ ‬كبار‭ ‬حلفاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تحركات‭ ‬الإدارة‭ ‬بشأن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموافقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬للجيش‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬الكونجرس‭ ‬بينما‭ ‬تدعو‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬أشهُر‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭. ‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬ذا‭ ‬هيل،‭ ‬قالت‭ ‬السيناتور‭ ‬الديمقراطية‭ ‬إليزابيث‭ ‬وارن‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ألا‭ ‬تكتب‭ ‬شيكًا‭ ‬على‭ ‬بياض‭ ‬لحرب‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحكومته‭ ‬اليمينية،‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬تجاهلا‭ ‬صارخًا‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭.. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬شفافة‭ ‬مع‭ ‬الكونجرس‭ ‬والشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬فيجب‭ ‬على‭ ‬الكونجرس‭ ‬التحرك‭ ‬وإغلاق‭ ‬هذه‭ ‬الثغرات‭ ‬أمام‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬السيناتور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬كريس‭ ‬فان‭ ‬هولين‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬مراجعة‭ ‬الكونجرس‭ ‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬لفحص‭ ‬أي‭ ‬مبيعات‭ ‬كبيرة‭ ‬للأسلحة‭. ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬تقليص‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬السريع‭ ‬لمراجعة‭ ‬الكونجرس‭ ‬يقوّض‭ ‬الشفافية‭ ‬ويضعف‭ ‬المساءلة‭.. ‬الجمهور‭ ‬يستحق‭ ‬الإجابات‮»‬‭.‬

وعارضت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السيناتور‭ ‬تيم‭ ‬كين‭ (‬فيرجينيا‭)‬،‭ ‬وبيتر‭ ‬ويلش‭ (‬فيروتا‭)‬،‭ ‬وفان‭ ‬هولين،‭ ‬ووارن‭. ‬وأشار‭ ‬كين،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬الأمريكي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬البيع‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬مثلما‭ ‬يلعب‭ ‬الكونجرس‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬شؤون‭ ‬الحرب‭ ‬والسلام،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للكونجرس‭ ‬رؤية‭ ‬كاملة‭ ‬بشأن‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬ننقلها‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭. ‬إن‭ ‬تجاوز‭ ‬الكونجرس‭ ‬دون‭ ‬داع‭ ‬يعني‭ ‬إبقاء‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الظلام‭.. ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تفسير‭ ‬علني‭ ‬للأساس‭ ‬المنطقي‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وهو‭ ‬القرار‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‮»‬‭. ‬

وقدم‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬الأمريكية‭ ‬استقالته‭ ‬بسبب‭ ‬موقف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وصحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم،‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬بوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬الأمريكية‭ ‬طارق‭ ‬حبش‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الاستقالة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬مواصلة‭ ‬التزام‭ ‬الصمت‭ ‬بينما‭ ‬تغض‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬تُرتكب‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بحسب‭ ‬وصف‭ ‬خبراء‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.. ‬ولهذا‭ ‬يتعين‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أستقيل‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬17‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬للناخبين،‭ ‬بسبب‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وحدد‭ ‬موظفو‭ ‬حملة‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬ Medium ‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬يطالبون‭ ‬بايدن‭ ‬بتنفيذها،‭ ‬هي‭:‬

الدعوة‭ ‬علنا‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬النفوذ‭ ‬المالي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مطالبة‭ ‬حماس‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وأن‭ ‬تفرج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬فلسطيني‭ ‬محتجزين‭ ‬إداريا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تهمة‭. ‬وإنهاء‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬غير‭ ‬المشروطة‭ ‬لإسرائيل‭.‬

والتحقيق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تصرفات‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تنتهك‭ ‬قانون‭ ‬ليهي،‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تمويل‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأجنبية‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

واتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬لإنهاء‭ ‬ظروف‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬والاحتلال‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الأسباب‭ ‬الجذرية‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭.‬

وقالت‭ ‬الرسالة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شهد‭ ‬طاقم‭ ‬بايدن‭ ‬الرئاسي‭ ‬متطوعين‭ ‬ينسحبون‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة،‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ (‬لون‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭) ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬يشعرون‭ ‬بعدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬هي‭ ‬حياة‭ ‬أخرى‭ ‬تُفقد،‭ ‬حياة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إنقاذها‭ ‬بالعمل‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬تقومون‭ ‬به‭. ‬كموظفين‭ ‬لديكم،‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والانتخابي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليكم‭ ‬أن‭ ‬تدعوا‭ ‬علنا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العنف‮»‬‭.‬