أكبر جائزة مالية على مستوى البحرين.. بحريني يفوز بمليون دينار من بنك السلام

أكبر جائزة مالية على مستوى البحرين.. بحريني يفوز بمليون دينار من بنك السلام
التاريخ
1/4/2024 7:12:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فاز إبراهيم يوسف حسن بجائزة المليون دينار المقدمة من بنك السلام مساء أمس ضمن برنامج دانات للتوفير، وجرى السحب مباشرة على تلفزيون البحرين مساء يوم أمس، وتعتبر الجائزة هي الجائزة المالية الكبرى على مستوى البحرين. وصرح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام لـ«أخبار الخليج» بأن بنك السلام في عام 2024 سيطرح مليوني دينار من نصيب شخصين ضمن برنامج دانات للتوفير، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رغبات زبائن البنك. ويتميز برنامج جوائز «دانات للتوفير» لعام 2023 بتقديمه العديد من الجوائز المتنوعة والجوائز الكبرى على مدار العام، إلى جانب الجوائز القيّمة الأخرى بما في ذلك جوائز شهرية نقدية بقيمة 50000 دينار بحريني. ويستمر البنك في تطوير برنامج دانات للتوفير بشكل مستمر لتعزيز التجربة المصرفية للزبائن ومنحهم فرصا للفوز بجوائز من شأنها أن تغير حياتهم إلى الأفضل، وذلك مقابل كل 50 دينارا بحرينيا يستثمرونها في حساب دانات.
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