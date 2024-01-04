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أكبر جائزة مالية على مستوى البحرين.. بحريني يفوز بمليون دينار من بنك السلام

1/4/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاز‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭ ‬بجائزة‭ ‬المليون‭ ‬دينار‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬دانات‭ ‬للتوفير،‭ ‬وجرى‭ ‬السحب‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬الجائزة‭ ‬المالية‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭. ‬وصرح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬سيطرح‭ ‬مليوني‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬شخصين‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬دانات‭ ‬للتوفير،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬رغبات‭ ‬زبائن‭ ‬البنك‭. ‬ويتميز‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بتقديمه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المتنوعة‭ ‬والجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجوائز‭ ‬القيّمة‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جوائز‭ ‬شهرية‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬50000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬ويستمر‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬دانات‭ ‬للتوفير‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬للزبائن‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصا‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬حياتهم‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يستثمرونها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬دانات‭.‬

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