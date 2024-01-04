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هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق تستقبل وفدا طلابيا من جامعة الزرقاء

1/4/2024 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبلت هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، وفداً طلابياً من قسم المصارف الإسلامية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء.


وتهدف زيارة الطلبة التي أشرف عليها الدكتور خالد جمعة والدكتور سامر زكارنة، للاطلاع على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها سوق رأس المال الوطني.

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