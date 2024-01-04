هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق تستقبل وفدا طلابيا من جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبلت هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، وفداً طلابياً من قسم المصارف الإسلامية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء.
وتهدف زيارة الطلبة التي أشرف عليها الدكتور خالد جمعة والدكتور سامر زكارنة، للاطلاع على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها سوق رأس المال الوطني.
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