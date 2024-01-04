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منخفض جوي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد

1/4/2024 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يحمل كميات ممتازة من الامطار يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 ,بمشيئة الله تعالى .
ووفق تلك المواقع ان هنالك احتمالية كبيرة بأن تتجه كتلة هوائية باردة ستؤثر على بلاد المغرب العربي الى الشرق , مما سيسمح بتشكل منخفض جوي بارد حول جزيرة قبرص يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 , ليؤثر على الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والعراق والسعودية .
واضافت : "حتى اللحظة هذا المنخفض غير واضح المعالم وذلك لعدم مقدرتنا على معرفة كمية الهواء البارد الذي سيتسرب صوب المنطقة" .

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