39 شهيداً بمدينة غزة و30 في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مدينة غزة إلى 39 شهيداً، وفي خان يونس جنوب القطاع الى 30 شهيداً .

وكان قد استشهد شخصان بقصف على منطقة الفخاري شرق خان يونس.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه لا أحد ولا مكان آمنا في غزة، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى والجرحى.