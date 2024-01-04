39 شهيداً بمدينة غزة و30 في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مدينة غزة إلى 39 شهيداً، وفي خان يونس جنوب القطاع الى 30 شهيداً .
وكان قد استشهد شخصان بقصف على منطقة الفخاري شرق خان يونس.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه لا أحد ولا مكان آمنا في غزة، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى والجرحى.
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