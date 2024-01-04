وفاة مالك مطاعم الطازج في الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج سمير الحجاوي .

وسيتم الصلاة عليه يوم غدٍ بعد صلاة الجمعة في مسجد الطباع الكائن في شارع شارع الشهيد وصفي التل "الجاردنز" وسيتم نقل جثمانه الطاهر الى مقبرة العائلة في أم الحيران/الوحدات دوار الشرق الاوسط.

تقبل التعازي في منزل المرحوم بإذن الله في عمان - شارع الشهيد وصفي التل "الجاردنز" نهاية طلوع مطعم ابو جبارة.

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