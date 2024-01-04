وفاة مالك مطاعم الطازج في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج سمير الحجاوي .
وسيتم الصلاة عليه يوم غدٍ بعد صلاة الجمعة في مسجد الطباع الكائن في شارع شارع الشهيد وصفي التل "الجاردنز" وسيتم نقل جثمانه الطاهر الى مقبرة العائلة في أم الحيران/الوحدات دوار الشرق الاوسط.
تقبل التعازي في منزل المرحوم بإذن الله في عمان - شارع الشهيد وصفي التل "الجاردنز" نهاية طلوع مطعم ابو جبارة.
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