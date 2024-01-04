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تخريج المشاركين بدورة سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية باليرموك

1/4/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الخميس، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية"، التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع إربد.


وقال مسّاد في كلمة ألقاها إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون بين جامعة اليرموك والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، والتي تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.

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