تخريج المشاركين بدورة سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية باليرموك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الخميس، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية"، التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع إربد.
وقال مسّاد في كلمة ألقاها إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون بين جامعة اليرموك والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، والتي تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.
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