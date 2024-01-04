القناة 12 الإسرائيلية: خلاف جديد بين نتنياهو وغالانت

القناة 12 الإسرائيلية: خلاف جديد بين نتنياهو وغالانت
التاريخ
1/4/2024 3:13:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية إن خلافا نشب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بعد تقارير عن منع رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لمجلس الحرب.
وفي وقت سابق قال المتحدث العسكري للاحتلال إن 3 إسرائيليين كانوا مفقودين تبين أنهم مخطوفون، وبذلك يرتفع عدد المخطوفين في غزة إلى 136.
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