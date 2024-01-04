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بحث مجالات التعاون بين المركز الجغرافي وبلدية مادبا الكبرى

1/4/2024 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الجغرافي العميد معمر كامل حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح مجالات تعزيز التعاون وسبل تحقيق مخرجات الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين الشهر الماضي.


وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، خلال لقائه في مقر البلدية اليوم العميد حدادين، أنه تم الإتفاق على البدء بتنفيذ تدريب شامل لمؤسسات الحكم المحلي في المدينة لغايات إنشاء قاعدة بيانات للمدينة تساعد أصحاب القرار في المدينة من خلال الأنظمة الجغرافية الحديثة واعطائهم الرؤية المستقبلية .

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