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أمانة عمّان: إتلاف 100 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

1/4/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن إتلاف 100 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين، مساء اليوم ، وذلك بعد ورود ملاحظات من مواطنين بوجود عروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال بث عبر منصة فيسبوك.
وقالت الأمانة في بيان لها، إنه بعد الفحص تبين أنها لحوم هزيلة سيئة النزف مجمدة تعرضت للإذابة ثم عُرضت طازجة، إضافة إلى أحشاء داخلية تمت إذابتها وبيعت طازجة، مع العلم أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان.


وأوضحت أنها أتلفت 100 كغم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وأغلقت الملحمتين.
وتحدثت أمانة عمّان عن مخاطبة الحاكم الإداري والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مالك الملحمتين.





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