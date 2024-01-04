أمانة عمّان: إتلاف 100 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن إتلاف 100 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين، مساء اليوم ، وذلك بعد ورود ملاحظات من مواطنين بوجود عروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال بث عبر منصة فيسبوك.
وقالت الأمانة في بيان لها، إنه بعد الفحص تبين أنها لحوم هزيلة سيئة النزف مجمدة تعرضت للإذابة ثم عُرضت طازجة، إضافة إلى أحشاء داخلية تمت إذابتها وبيعت طازجة، مع العلم أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان.
وأوضحت أنها أتلفت 100 كغم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وأغلقت الملحمتين.
وتحدثت أمانة عمّان عن مخاطبة الحاكم الإداري والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مالك الملحمتين.
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